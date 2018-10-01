KADIN

60 yaşındaki model çok şeffaf!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 01.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

Yaşlanmayan güzellik! Bir zamanlar Kate Moss ve Naomi Campbell ile çalışan 60 yaşındaki model, iç çamaşırı kampanyasında nefes kesti. Şeffaf iç çamaşırlarıyla poz veren Mercy Brewer, 'bana büyükanne diyenlere aldırmıyorum' diyor.

60 yaşındaki model çok şeffaf!

Yeni Zelanda merkezli bir mayo ve iç giyim markası olan Lonely için objektiflerin karşısına geçen 60 yaşındaki Mercy Brewer, 1980 yıllarda başladığı modellik kariyerine hala devam ediyor.

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Bir dönem 44 yaşındaki Kate Moss ve 48 yaşındaki Naomi Campbell ile aynı podyumu paylaşan Brewer, ''ana akım medya ve reklam kampanyalarında her zaman belirgin bir şekilde öne çıkmayan kişilere daha fazla görünürlük sağlamak için markanın teklifini kabul ettim. Teklif gerçekten gururumu okşadı. Birçok insandan destek görüyorum ancak, alaycı davranışta bulunanlar da oluyor. Büyükanne ya da iğrenç gibi cümleler sarf ediyorlar. Onlara aldırmıyorum. O insanların merhametten yoksun olduklarını düşünüyorum'' diyor.

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Modadaki algının artık değiştiğini de söyleyen Mercy, ''günümüzde artık kusursuzluk algısının yıkıldığını görüyoruz. Farklı tipte, farklı özellikleri olan modeller görüyoruz. Ben de onlardan biriyim'' diye ekliyor.

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Modadaki algının artık değiştiğini de söyleyen Mercy, son olarak, ''günümüzde artık kusursuzluk algısının yıkıldığını görüyoruz. Farklı tipte, farklı özellikleri olan modeller görüyoruz. Ben de onlardan biriyim'' Güzellik standartları değiştirilebilir. Yeni güzellik algısı hep keşfedilmeyi bekliyor. Yaş, kadınlar için daha büyük bir zorluk. Benim yaşlanmayla aramda bir aşk nefret ilişkisi var. Bir tarafta gençlikte hiç bilmediğiniz bir özgüven geliyor. Güzelliğinizin farkında değilseniz ne işe yarar ki?" diye ekliyor.

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Mercy Brewer Lonely

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