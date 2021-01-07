62 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 62?

İl plaka kodu, insanların çeşitli sebeplerle merak ettiği konular arasındadır. Özellikle genel kültüre dayalı yarışma ya da sınavlarda karşımıza çıkan il plakaları, 81 tanedir. Bu 81 il plaka kodunun ilk 67'si alfabetik bir düzene sahiptir. Geri kalan on dört adet plaka kodu ise illerin şehir statüsü kazanma tarihine göre belirlenmiştir. Araç plakaları, en temelde araçlar hakkında kolay bir biçimde bilgi edinebilmek ve işlem yapabilmek için düzenlenmiştir. İlgili görevliler, araç plakası aracılığıyla aracınız hakkında çeşitli bilgilere ulaşabilir. Bu nedenle plaka tabelası üzerinde bulunan harf ya da rakamların görülmesine engel hiçbir durumun olmaması gerekir. Yazımızın devamını inceleyerek "62 plakası hangi il için kullanılır? 62 plaka kodu hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabına ulaşabilirsiniz.

62 Nerenin Plakası?

62 araç plakası Tunceli iline aittir. Otomobil, kamyon, motosiklet ve buna benzer taşıtlar üzerinde 62 plaka imi görürseniz aracın Tunceli iline bağlı olduğunu anlayabilirsiniz. Tunceli'den bir önceki plaka kodu olan 61 Trabzon ilini gösterirken 63 ise Şanlıurfa ilini temsil eder. İl plaka kodlarının yanı sıra plakalar üzerinde bulunan harfler ve diğer rakamlar da aracın hangi ilçeye bağlı olduğu hakkında bilgi verir. Bu doğrultuda Tunceli iline bağlı olan ilçelerin plakalarını öğrenmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.