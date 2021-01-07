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62 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 62?

07.01.2021 17:27 | Son Güncelleme:
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62 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 62?

Araçların ön ya da arka kısımlarında bulunan plaka kodu, rakam ve harflerden meydana gelen küçük bir levhadır. Ülkemizde plaka kodları iki haneli bir sayının ardından gelen harfler ve rakamları içerir. Başta bulunan bu iki haneli sayı aracın bağlı bulunduğu ili gösterir. Dolayısıyla 81 ile karşılık 81 il plaka kodu mevcuttur. Peki 62 nerenin plakası olarak geçer? 62 nerenin plaka kodu? İşte detaylar!

İl plaka kodu, insanların çeşitli sebeplerle merak ettiği konular arasındadır. Özellikle genel kültüre dayalı yarışma ya da sınavlarda karşımıza çıkan il plakaları, 81 tanedir. Bu 81 il plaka kodunun ilk 67'si alfabetik bir düzene sahiptir. Geri kalan on dört adet plaka kodu ise illerin şehir statüsü kazanma tarihine göre belirlenmiştir. Araç plakaları, en temelde araçlar hakkında kolay bir biçimde bilgi edinebilmek ve işlem yapabilmek için düzenlenmiştir. İlgili görevliler, araç plakası aracılığıyla aracınız hakkında çeşitli bilgilere ulaşabilir. Bu nedenle plaka tabelası üzerinde bulunan harf ya da rakamların görülmesine engel hiçbir durumun olmaması gerekir. Yazımızın devamını inceleyerek "62 plakası hangi il için kullanılır? 62 plaka kodu hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabına ulaşabilirsiniz.

62 Nerenin Plakası?

62 araç plakası Tunceli iline aittir. Otomobil, kamyon, motosiklet ve buna benzer taşıtlar üzerinde 62 plaka imi görürseniz aracın Tunceli iline bağlı olduğunu anlayabilirsiniz. Tunceli'den bir önceki plaka kodu olan 61 Trabzon ilini gösterirken 63 ise Şanlıurfa ilini temsil eder. İl plaka kodlarının yanı sıra plakalar üzerinde bulunan harfler ve diğer rakamlar da aracın hangi ilçeye bağlı olduğu hakkında bilgi verir. Bu doğrultuda Tunceli iline bağlı olan ilçelerin plakalarını öğrenmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Tunceli Merkez İlçesine Bağlı Olan Plaka Kodları

Tunceli iline bağlı ilçe plaka kodları, iki ilçe üzerinden düzenlenmiştir. Bunlar merkez ve Pertek ilçeleridir. Geri kalan Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Çemişgezek ve Hozat gibi ilçeler merkez ilçesi kapsamında değerlendirilerek plaka kodu alabilir. Tunceli merkez ilçesine bağlı olan plaka kodları "A, AC, AF, M ve T" harfleriyle başlar.

İlçeye bağlı olan plaka kodları şu şekilde sıralanabilir:

62 A 0001 ve 9999 arası
62 AC ile AF 001 ve 999 arası
62 M 0001 ve 9999 arası
62 T 0001 ve 9999 arası plaka kodları alır.

Tunceli Pertek İlçesine Bağlı Olan Plaka Kodları

Tunceli Pertek ilçesine ait plakaların kodları "AH, AK" harfleriyle başlar. İlçeye bağlı plaka kodları şu şekilde gösterilebilir:

62 AH ile AK 001 ve 999 arası plaka kodlarını taşır.

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