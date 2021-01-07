66 yaşındaki adam, karısının tüm tescilli güzellerden daha güzel olduğunu söyledi

66 yaşında, eşine aşık bir adam karısının dünyadaki en güzel kadın olduğuna inanıyor. Richard Freemantle adlı adam, "2020'nin en güzel yüzü" seçilen Yael Shelbia hakkındaki habere yaptığı yorum, viral oldu.

Richard Freemantle, İsrailli modelin çekici olduğunu kabul etse de, eşi Christine’in daha güzel olduğunu söyledi.

"KARIM DAHA GÜZEL" YORUMU VİRAL OLDU

İngiltere’de yaşayan adam Twitter’dan “Çekici ama karım kadar değil. Karım 66 yaşında ve henüz emekli oldu” sözlerini paylaştı. Richard’ın paylaştığı tweet viral olurken, Facebook ve Twitter’da da paylaşıldı ve binlerce beğeni ile yorum aldı.

Richard Freemantle eşine sosyal medyadan iltifatlar yağdırdı.

Bir centilmen olarak nitelendirilen Richard’ın bu sözleri Twitter kullanıcıları tarafından çok sevildi. Bir kullanıcı “Aferin bu adama, doğru kadınla evlenirsen ona her zaman taparsın” derken, başka bir kullanıcı da “Garip bir şekilde çok sevimli. Bu adamın karısını sevdiği kadar seni sevecek birini bulmalısın” dedi.

Yael Shelbia “en güzel yüz” ünvanını kazandı.

Shelbia aldığı bu prestijli ünvanla mutlu.



Richard’ın hayatındaki en güzel kadın Christine olsa da, Yael Shelbia “Yılın En Güzel 100 Yüzü” ödülünü kazandı. Hava kuvvetlerinde zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren Yael, yerel basına yaptığı açıklamada “Hiçbir şeyde birinci olmamıştım, çok güzel bir şey” dedi. Shelbia 2017’de 14., 2018’de 3. seçilmişti. Geçen sene ikinciliğe yükselen genç model, bu yıl birinciliği kazandı.

