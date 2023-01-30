67/1-c Trafik cezası nedir? 67/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, ?

Trafikte yer alan yaya, yolcu ve sürücüler çok çeşitli kurallara uymakla yükümlüdür. Trafikte olabilecek her türlü hata için düzenlenen trafik cezaları bulunmaktadır. Trafik kurallarına uymayan kişiler hem kendi hayatlarını hem de karşı tarafın hayatını tehlikeye atmış olurlar. Trafikte güven ve düzeni sağlamak hayati açıdan çok önemlidir. Trafik cezaları, Kara yolları Trafik Kanunu’nun belirlediği çok yönlü kurallardır. Trafikte yaşanabilecek her problem için farklı tutarlarda cezalar mevcuttur. Trafik cezaları para cezası olabildiği gibi hapis cezası da olabilir. Trafik suçunun içeriğine göre trafik cezasının boyutu değişebilmektedir. 67/1-c trafik cezası trafikte sürücülere sıklıkla uygulanan cezalardandır. 67/1-c trafik cezasının detayları, uygulandığı kişiler, tutarı ve içeriği yazımızda detaylı olarak incelenecektir.

67/1-c trafik cezası nedir?

67/1-c trafik cezası, sürücülere uygulanan ve sıklıkla karşılaşılabilen bir trafik cezasıdır. 67/1-c trafik cezası, dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemek , işaretlere manevra süresince devam etmemek ve biter bitmez sona erdirmemek şeklinde tanımlanır.

67/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

67/1-c trafik cezası içerik olarak şöyledir; dönüş veya şerit değiştirme durumunda niyetini açık bir şekilde belirtmemek, dönüş işaretlerine manevra boyunca devam etmemek ve bittiğinde sona erdirmemek durumlarında verilen trafik cezasıdır.

67/1-c trafik cezası kimlere uygulanır?

67/1-c trafik cezası, 67/1-c trafik kuralına uymayan sürücülere uygulanan bir cezadır. 67/1-c trafik cezası, dönüş ve şerit değiştirme durumlarında ve esnasında karşı tarafa niyetini tam bir şekilde belli etmeyen ve bunu zamevra bttiğinde sonandırmayan sürücülere uygulanan bir cezadır.

67/1-c trafik cezası tutarı nedir?

67/1-c trafik cezası alan sürücüler, 951 TL tutarında bir ceza ödemekle yükümlü olurlar. 15 gün içerisinde erken ödeme yapan sürücülere %25 tutarında bir indirim yapılır. Erken ödeme indirimi alan sürücüler 713,25 TL tutarında bir ödeme yaparlar.



