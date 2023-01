68/1-a Trafik cezası nedir? 68/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları hem yaya hem de sürücülerin uymaları gereken tüm kuralları içeren bir bütündür. Trafik kuralları karşısında tüm bireyler eşittir ve trafik kuralları tüm bireylere uygulanır. Trafik kuralını ihlâl eden bir kişi trafik cezaları ile karşı karşıya kalır. Trafik cezaları, trafikte gerçekleşebilecek her hata için tasarlanmış cezalardır. Trafik cezaları bu açıdan çok çeşitlidir. Trafikte düzen ve güven çok önemlidir. Trafik kurallarının ihlâli halinde can kaybına kadar yol açabilecek sonuçlar doğabilir. Bu sebeple trafikte belirlenen her kurala çok dikkat edilmeli ve harfiyen uyulmalıdır. 68/1-a trafik cezası, trafikte yaygın olarak uygulanan cezalardandır. 68/1-a trafik cezasının konusu, uygulandığı kişiler ve tutarı hakkında detaylı bilgiye yazımızda yer verilecektir.

68/1-a trafik cezası nedir?

Trafik cezaları çok kapsamlı olup, her trafik cezasının içeriği birbirinden farklıdır. 68/1-a trafik cezası; 68/1-a-1, 68/1-a-2 ve 68/1-a-3’te sayılan haller dışında; taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket veya alan bulunduğu halde yayaların bisiklet yolunda veya şeridinde ya da taşıt yolunda yürümesi şeklinde tanımlanabilir.

68/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

68/1-a trafik cezası, 68/1-a trafik kuralına uymayan yayalara uygulanan bir cezadır. 68/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak, yaya yolu veya banket olduğu halde yayaların bisiklet yolunda veya şeridinde veya taşıt yolunda yürümesi halinde yayalara verilen bir cezadır.

68/1-a trafik cezası tutarı nedir?

68/1-a trafik cezası alan yayalar 2023 yılı itibariyle güncellenen tutar olarak 436 TL bir ödeme yapmalıdırlar. 15 gün içerisinde erken ödeme yapan yayalar ise %25 tutarında bir erken ödeme indiriminden yararlanırlar. Erken ödeme indiriminden yararlanan yayalar %25 tutarındaki indirim ile beraber 327 TL ödeme yapmakla yükümlü olurlar.