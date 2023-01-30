HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 68/1-a Trafik cezası nedir? 68/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

68/1-a Trafik cezası nedir? 68/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

30.01.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kuralları, trafikte yer alan her bireyin kesin olarak uyması gereken kurallar bütünüdür. Trafikte yer alan yaya, yolcu ve sürücülerin çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kişiler için kanunlar tarafından oluşturulan yaptırımlar vardır. Kara yolları Trafik Kanunu tarafından oluşturulan bu kurallar bireyin hem kendi güvenliği hem de karşı tarafın güvenliği için çok büyük önem taşımaktadır. Trafik cezaları çok kapsamlı ve çok çeşitlidir.

68/1-a Trafik cezası nedir? 68/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları hem yaya hem de sürücülerin uymaları gereken tüm kuralları içeren bir bütündür. Trafik kuralları karşısında tüm bireyler eşittir ve trafik kuralları tüm bireylere uygulanır. Trafik kuralını ihlâl eden bir kişi trafik cezaları ile karşı karşıya kalır. Trafik cezaları, trafikte gerçekleşebilecek her hata için tasarlanmış cezalardır. Trafik cezaları bu açıdan çok çeşitlidir. Trafikte düzen ve güven çok önemlidir. Trafik kurallarının ihlâli halinde can kaybına kadar yol açabilecek sonuçlar doğabilir. Bu sebeple trafikte belirlenen her kurala çok dikkat edilmeli ve harfiyen uyulmalıdır. 68/1-a trafik cezası, trafikte yaygın olarak uygulanan cezalardandır. 68/1-a trafik cezasının konusu, uygulandığı kişiler ve tutarı hakkında detaylı bilgiye yazımızda yer verilecektir.

68/1-a trafik cezası nedir?

Trafik cezaları çok kapsamlı olup, her trafik cezasının içeriği birbirinden farklıdır. 68/1-a trafik cezası; 68/1-a-1, 68/1-a-2 ve 68/1-a-3’te sayılan haller dışında; taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket veya alan bulunduğu halde yayaların bisiklet yolunda veya şeridinde ya da taşıt yolunda yürümesi şeklinde tanımlanabilir.

68/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

68/1-a trafik cezası, 68/1-a trafik kuralına uymayan yayalara uygulanan bir cezadır. 68/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak, yaya yolu veya banket olduğu halde yayaların bisiklet yolunda veya şeridinde veya taşıt yolunda yürümesi halinde yayalara verilen bir cezadır.

68/1-a trafik cezası tutarı nedir?

68/1-a trafik cezası alan yayalar 2023 yılı itibariyle güncellenen tutar olarak 436 TL bir ödeme yapmalıdırlar. 15 gün içerisinde erken ödeme yapan yayalar ise %25 tutarında bir erken ödeme indiriminden yararlanırlar. Erken ödeme indiriminden yararlanan yayalar %25 tutarındaki indirim ile beraber 327 TL ödeme yapmakla yükümlü olurlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Araç sahiplerini ilgilendiren önemli karar! 159 bin TL tazminat istendiAraç sahiplerini ilgilendiren önemli karar! 159 bin TL tazminat istendi
Ailesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktıAilesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
trafik cezalari

En Çok Okunan Haberler

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...

EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

Kar yağışındaki o detayı açıkladı! Peş peşe haberler geliyor

Kar yağışındaki o detayı açıkladı! Peş peşe haberler geliyor

Hesaptaki o detayı görenler çılgına döndü! Fırsatçılar iş başında

Hesaptaki o detayı görenler çılgına döndü! Fırsatçılar iş başında

Bilecik Belediye Başkan Vekili sosyal medyada olay oldu

Bilecik Belediye Başkan Vekili sosyal medyada olay oldu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.