67/1-d Trafik cezası nedir? 67/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları, trafikte oluşabilecek her türlü problem karşısında belirlenen kurallardır. Trafik kurallarına uymayan yaya ve sürücüler için uygulanan çeşitli yaptırımlar bulunmaktadır. Trafikte uygulanan bu yaptırımlara trafik cezaları denir. Trazfik cezaları, trafikte oluşabilecek her türlü hatayı kapsamaktadır. Trafikte oluşan farklı hatalar için farklı tutarda cezalar oluşturulmuştur. Trafik cezaları para cezası şeklinde olabildiği gibi hapis cezası şeklinde de olabilir. 67/1-d trafik cezası trafikte sıklıkla karşılaşılan bir cezadır. .67/1-d trafik cezası hakkında gerekli detaylar yazımızda ayrıntılı olarak paylaşılacaktır.

67/1-d trafik cezası nedir?

67/1-d trafik cezası trafikte sıklıkla karşılaşılan ve bu kurala uymayan sürücülere uygulanan bir cezadır. 67/1-d trafik cezası; herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi olarak tanımlanabilir.

67/1-d trafik cezası kimlere uygulanır?

67/1-d trafik cezası, 67/1-d trafik kuralına uymayan sürücülere uygulanır. 67/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak; zorunluluk hali dışında kara yolları dönüş kurallarının dışında bilerek el freni çekerek ya da başka yöntemlerle aracın yönünü değiştiren ya da kendi etrafında döndüren sürücülere verilen bir cezadır.

67/1-d trafik cezası tutarı nedir?

67/1-d trafik cezası alan sürücüler, 20.342 TL tutarında bir ödeme yaparlar. 15 gün içerisinde erken ödeme yapan kişilere %25 tutarında bir indirim yapılır. Erken ödeme inidiriminden faydalanan sürücüler %25 tutarındaki indirim ile 15.256,50 TL tutarında bir ödeme yaparak trafik cezasını ödemiş olurlar.



