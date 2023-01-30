HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 67/1-d Trafik cezası nedir? 67/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

67/1-d Trafik cezası nedir? 67/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

29.01.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kuralları, bütün olarak trafikteki güven ve düzeni sağlamak için oluşturulmuş bir dizi kuraldır. Kara yolları Trafik Kanunu’na göre hazırlanan bu kurallar, trafikteki herkes tarafından uyulması gereken kurallardır. Trafikte kimseye bir istisna gösterilmez, her birey eşit bir şekilde bu kurallara uymak zorundadır. Trafik kurallarına uymayan kişiler trafik cezası alarak, sorumluluğunu yerine getirmelidir. 67/1-d Trafik cezası nedir? 67/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

67/1-d Trafik cezası nedir? 67/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları, trafikte oluşabilecek her türlü problem karşısında belirlenen kurallardır. Trafik kurallarına uymayan yaya ve sürücüler için uygulanan çeşitli yaptırımlar bulunmaktadır. Trafikte uygulanan bu yaptırımlara trafik cezaları denir. Trazfik cezaları, trafikte oluşabilecek her türlü hatayı kapsamaktadır. Trafikte oluşan farklı hatalar için farklı tutarda cezalar oluşturulmuştur. Trafik cezaları para cezası şeklinde olabildiği gibi hapis cezası şeklinde de olabilir. 67/1-d trafik cezası trafikte sıklıkla karşılaşılan bir cezadır. .67/1-d trafik cezası hakkında gerekli detaylar yazımızda ayrıntılı olarak paylaşılacaktır.

67/1-d trafik cezası nedir?

67/1-d trafik cezası trafikte sıklıkla karşılaşılan ve bu kurala uymayan sürücülere uygulanan bir cezadır. 67/1-d trafik cezası; herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi olarak tanımlanabilir.

67/1-d trafik cezası kimlere uygulanır?

67/1-d trafik cezası, 67/1-d trafik kuralına uymayan sürücülere uygulanır. 67/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak; zorunluluk hali dışında kara yolları dönüş kurallarının dışında bilerek el freni çekerek ya da başka yöntemlerle aracın yönünü değiştiren ya da kendi etrafında döndüren sürücülere verilen bir cezadır.

67/1-d trafik cezası tutarı nedir?

67/1-d trafik cezası alan sürücüler, 20.342 TL tutarında bir ödeme yaparlar. 15 gün içerisinde erken ödeme yapan kişilere %25 tutarında bir indirim yapılır. Erken ödeme inidiriminden faydalanan sürücüler %25 tutarındaki indirim ile 15.256,50 TL tutarında bir ödeme yaparak trafik cezasını ödemiş olurlar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı, il beyaza büründü!Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı, il beyaza büründü!
İstanbul'da beyaz hasret sona eriyor!İstanbul'da beyaz hasret sona eriyor!
Anahtar Kelimeler:
trafik cezalari

En Çok Okunan Haberler

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Şehrin en işlek noktalarına asıldı! "İstanbul'umuza hoş geldiniz"

Şehrin en işlek noktalarına asıldı! "İstanbul'umuza hoş geldiniz"

ABD basınından çarpıcı 'İsrail' iddiası!

ABD basınından çarpıcı 'İsrail' iddiası!

Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi

Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi

Çekmeköy'de feci olay! El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı...

Çekmeköy'de feci olay! El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı...

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.