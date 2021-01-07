HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 68 yaşındaki kadını öldüren tanıdık çıktı

68 yaşındaki kadını öldüren tanıdık çıktı

07.01.2021 17:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler’de evinde bıçaklanarak öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak katil zanlısı cezaevi firarisi Cemal Ş.

Esenler’de evinde bıçaklanarak öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak katil zanlısı cezaevi firarisi Cemal Ş. (64) Bağcılar’da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cemal Ş.’nin yaşlı kadını tanıdığı ve bir süre önce tartıştıkları öğrenildi.
Esenler Fatih Mahallesi’ndeki evinde dün öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri olay gününe ait güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler görüntülerden yola çıkarak, cinayetle ilgili Cemal Ş. isimli şahsı yakaladı. Yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 6 yıl hapis cezasının olduğu öğrenildi.
Öte yandan Cemal Ş. ile yaşlı kadının daha önceden birbirlerini tanıdıkları ve aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı bu sebepten olayın gerçekleştiği öğrenildi. Şüphelinin Cinayet Büroda olayı itiraf ettiği belirtildi. Ayrıca Cemal Ş’nin 5 ayrı dolandırıcılık konusundan aranmasının olduğu tespit edildi.
Yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı
Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklanarak öldürülen Neriman Kıvrak’ın otopsi incelemeleri bugün tamamlandı. Ailesi tarafından Adli Tıp morgundan alınan Neriman Kıvrak’ın cenazesi ikindi namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi
47 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 47?47 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 47?

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Sucuk, lokum, sigara ve para isteyen memur rüşvetten tutuklandı

Memurdan şaşırtan rüşvet tarifesi! Sucuk, lokum, sigara...

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Kuaförde saçını boyattıktan sonra evine gelen avukat büyük şok yaşadı

Kuaförde saçını boyatıp eve giden kadın hayatının şokunu yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.