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69 IQ’ya sahip olduğu anlaşıldı! İdam edildi

27.04.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Singapur’da zihinsel engelli olarak kabul edilen 69 IQ seviyesine sahip olduğu tespit edilen Nagaenthran Dharmalingam isimli uyuşturucu kaçakçısı, temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından idam edildi.

69 IQ’ya sahip olduğu anlaşıldı! İdam edildi

Singapur’da 2009 yılında uyluğuna bağlı yaklaşık 43 gram eroini Malezya’dan Singapur’a sokmaya çalışırken yakalanan Nagaenthran Dharmalingam isimli uyuşturucu kaçakçısı idam cezasına çarptırılmıştı. Malezyalı yetkililer ve insan hakları gruplarının girişimleri sonucu düşük IQ’su nedeniyle cezasının daha önce infazı durdurulan Dharmalingam’ın annesinin yaptığı son temyiz başvurusu dün mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından bugün Dharmalingam idam edildi.

Mahkeme, Dharmalingam hakkında "yasaya uygun şekilde" hüküm verildiğini ve "yaklaşık 11 yıl boyunca temyiz haklarını ve yasa dahilindeki hemen hemen tüm diğer başvuru haklarını tükettiğini" aktardı.

DADD

Singapur İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Temyiz Mahkemesi, söz konusu suç davranışıyla ilişkili riskleri ve telafi edici faydaları tartarak, bunun bir suçlu aklın çalışması olduğunu tespit etti" denildi.

SINIRLI ZİHİNSEL KAPASİTEYE SAHİP OLDUĞU GEREKÇESİYLE İNFAZI ERTELENMİŞTİ

Mahkeme daha önce Nagaenthran’ın aklı başında ve ne yaptığının farkında olduğuna hükmetmiş fakat geçtiğimiz sene başka bir mahkeme ise Nagaenthran’ın sınırlı zihinsel kapasiteye sahip olduğuna karar vermiş ve idam cezasını askıya almıştı.

IQ SEVİYESİ 69 ÇIKMIŞTI

Bir tıp uzmanı tarafından IQ testine sokulan Nagaenthran’ın IQ’su zihinsel engelli kabul edilen 69 seviyesinde çıkmıştı. Singapur hükümeti ise, Nagaenthran’ın "eylemlerinin doğasını açıkça anladığını ve yaptığının doğruluğunu veya yanlışlığını yargılama duygusunu kaybetmediğini" ifade etmişti. Duruşması sırasında Dharmalingam başlangıçta uyuşturucuyu taşımaya zorlandığını ifade etmiş, ancak daha sonra suçu paraya ihtiyacı olduğu için işlediğini belirtmişti.

60 BİN KİŞİ DİLEKÇE İMZALAMIŞTI

Uluslararası insan hakları hukuku uyarınca bir akıl hastasının infazının yasak olduğunu belirtmiş, 60 bin kişi dilekçe imzalamış ve Devlet Başkanı Halimah Yacob’tan Nagaenthran’ı affetmesini istemişti.

UYUŞTURUCU YASALARI ÇOK KATI

Dünyanın en katı uyuşturucu yasalarına sahip ülke olarak bilinen Singapur’da, yasaya göre 15 gramdan fazla eroin taşırken yakalananlar ölüm cezasına çarptırılıyor. Ülkede, idam cezaları ise büyük ölçüde tartışmasız olarak kabul ediliyor.


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Singapur
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