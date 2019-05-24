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69 yıl sonra Türkiye'ye geldi ve ilk sözü " Sanki rüya görüyorum" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 00:17 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'den Arjantin'e 1950 yılında, henüz 16 yaşındayken göç eden Raşel Kazes, 69 yıl sonra en büyük hayalini gerçekleştirmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda duygu dolu anlar yaşadı.

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE'den Arjantin'e 1950 yılında, henüz 16 yaşındayken göç eden Raşel Kazes, 69 yıl sonra en büyük hayalini gerçekleştirmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda duygu dolu anlar yaşadı. Buenos Aires Büyükelçiliği'nden aldığı Türk pasaportu ile Türkiye'ye giriş yapan 85 yaşındaki Kazes'in ilk sözleri "Mutluluktan uçuyorum. Çok sevinçliyim. Sanki rüya görüyorum" oldu.

1934 yılında İzmir Bergama'da doğan ve 16 yaşındayken Arjantin'e giden Raşel Kazes, aradan geçen 69 yılın ardından vatan hasretini gidermek için Türkiye'ye geldi. Onlarca yıl geçmesine karşın Türk vatandaşlığından çıkmayan Kazes, geçtiğimiz günlerde Buenos Aires Büyükelçiliği'nden aldığı Türk pasaportuyla bu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları ve Buenos Aires Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle Raşel Kazes, TK16 sefer sayılı tarifeli uçakla saat 22.00'de İstanbul Havalimanı'na inerek 69 yılın ardından yeniden Türk toprağına ayak basmış oldu.

"KOCAM DA GELMEK İSTİYORDU AMA OLMADI"

Aile kökleri İspanya'dan Osmanlı topraklarına göç eden Sefarad Yahudilerine dayanan İzmir Bergama doğumlu 85 yaşındaki Raşel Kazes, kızı Silvia ile geldiği İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oldukça duygulu anlar yaşayan Kazes, 69 yıl sonra yeniden doğduğu topraklara gelmenin heyecanını yaşadığını belirtti. Kazes, "16 yaşında evlendim ve kocamla Amerika'ya gittik. Bir daha gelemedim. İlk önce para yoktu, sonra çocuklar küçüktü. Daha sonra kocam hastalandı ve Alzheimer oldu. Şimdi oğullarım ve kızım beni buraya gönderdi. İstanbul'da 5-6 gün kalacağım. Sonra okuduğum, evlendiğim Gelibolu'ya gideceğim. Kocamla 65 sene evli kaldık, 4 sene önce öldü. O da buraya gelmek istiyordu. Burada Balıkesir'de 3 sene askerlik yaptı. Gelebilirdi ama olmadı. Gelibolu'dan sonra da İzmir'e gideceğim. Bergama'da doğdum ve orayı görmek istiyorum. Daha sonra da Buenos Aires'e geri gideceğim" dedi.

"GELİBOLU'YU ÇOK ÖZLEDİM"

Türkiye'yi çok özlediğini ifade eden Raşel Kazes, "Gelibolu'yu çok özledim. Orada okudum. Benim orada arkadaşlarım vardı. Türk yemeklerini yapıyorum. Torunlarım çok sever Türk yemeklerini. Mutluluktan uçuyorum. Çok sevinçliyim. Ben sanki rüya görüyorum" ifadelerini kullandı.

25 gün boyunca kızı Silcia ile birlikte Türkiye'de kalacak Raşel Kazes'in İstanbul, İzmir ve Çanakkale'de ziyaretlerde bulunacak ve ardından Arjantin'e dönecek.

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69 yıl sonra Türkiye'ye geldi ve ilk sözü " Sanki rüya görüyorum" oldu69 yıl sonra Türkiye'ye geldi ve ilk sözü " Sanki rüya görüyorum" oldu
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