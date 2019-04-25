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7/24 daha bakımlı ve güzel bir cilt için: Microblading

Sibel Kırbaş Sibel Kırbaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 24.04.2019 17:32 | Son Güncelleme

Siz de mikro pigmentasyon, yani kalıcı makyaj uygulamasıyla 7/24 makyajlı ve bakımlı görünmek istemez misiniz? Microblading yöntemi ile daha önce tanışmadıysanız buyurun bir de Uzman Estetisyen Sibel Kırbaş’tan dinleyin.

7/24 daha bakımlı ve güzel bir cilt için: Microblading

Microblading işlemi boya pigmentlerinin yüzümüzdeki altın orana uyumlu olarak kıl yapısı ve yönü baz alınarak yapılır. Yüz simetrisine bağlı olarak kaşlarımızın da belli bir hacmi ve simetrisi vardır. İşlem esnasında altın oran ölçümü ve bu simetrinin olması microblading işleminin olmazsa olmazıdır.

YÜZ HATLARINDA DİNAMİK FORM

Doğru yapılan ölçüm ve tasarımla kaşların yüz hatlarına dinamik bir form kazanması sağlanır. Aksi halde yapılan yanlış tasarımlar kişinin mimik ve jestlerini etkileyip yapay ve sinirli bir görüntü kazandırabilir. Bu tür hatalı işlemlere maruz kalmamak adına uzmanınızı iyi araştırmak ve ön görüşmeyle yapılacak kaşı detaylı değerlendirmek önemli.

KATKI VE KOKU MADDELERİ İÇERMEZ

Microblading ürünleri katkı ve koku maddeleri içermez. Microblading işlemini dövme ile karıştırmamak gerekir. Microblading ile dövmenin en büyük farkı ciltteki kalıcılık süresidir. Kalıcı makyaj işlemindeki boya pigmentleri bitkiseldir ve zamanla kaybolur.
Uygulama yapılmadan kişinin alerjen cilt yapısı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. İşlemin kan pıhtılaşması bozukluğu olan kişilere, şeker hastalarına, panik atak hastalarına yapılmasının sakıncalı olduğu biliniyor. Bunun haricinde rahatlıkla uygulanabilen güvenilir bir yöntemdir.

UYGULAMA AŞAMALARI NELERDİR?

Uygulama aşamalıdır. Öncelikle altın oran ve kişinin istekleri ön planda tutularak tasarım çizimleri yapılır. Tasarım tamamlanıp yapılacak işlem alanı belirlendikten sonra mikro steril iğneler ile boya pigmentleri cilt altına iletiliyor. İşlem sonrası rengin oturması 2-3 hafta kadar sürebilir. Bu süre uygulama alanına göre değişiklik gösterebilir.

İLK 48 SAAT SUDAN UZAK DURUN

Uygulama sonrası ilk 48 saat alana su değmemelidir. 7 gün boyunca da havuz, deniz ve saunadan uzak durmak şart. Uygulama sonrasında 2 gün içinde bölgede oluşan kabuklar yaklaşık bir hafta içinde kendiliğinden dökülüyor.

Oluşan kabuklar elle koparılmamalıdır. Aynı şekilde solaryum ve güneş ışınlarından bir süre uzak kalınmalıdır. Güneş kremi kullanmak hem makyajın kalıcılığını artırıyor hem de cildi güneşin zararlı UV ışınlarından koruyor.

Sibel Kırbaş
Uzman Estetisyen

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Anahtar Kelimeler:
Microblading güzellik bakım

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