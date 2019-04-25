7/24 daha bakımlı ve güzel bir cilt için: Microblading

Microblading işlemi boya pigmentlerinin yüzümüzdeki altın orana uyumlu olarak kıl yapısı ve yönü baz alınarak yapılır. Yüz simetrisine bağlı olarak kaşlarımızın da belli bir hacmi ve simetrisi vardır. İşlem esnasında altın oran ölçümü ve bu simetrinin olması microblading işleminin olmazsa olmazıdır.

YÜZ HATLARINDA DİNAMİK FORM

Doğru yapılan ölçüm ve tasarımla kaşların yüz hatlarına dinamik bir form kazanması sağlanır. Aksi halde yapılan yanlış tasarımlar kişinin mimik ve jestlerini etkileyip yapay ve sinirli bir görüntü kazandırabilir. Bu tür hatalı işlemlere maruz kalmamak adına uzmanınızı iyi araştırmak ve ön görüşmeyle yapılacak kaşı detaylı değerlendirmek önemli.

KATKI VE KOKU MADDELERİ İÇERMEZ

Microblading ürünleri katkı ve koku maddeleri içermez. Microblading işlemini dövme ile karıştırmamak gerekir. Microblading ile dövmenin en büyük farkı ciltteki kalıcılık süresidir. Kalıcı makyaj işlemindeki boya pigmentleri bitkiseldir ve zamanla kaybolur.

Uygulama yapılmadan kişinin alerjen cilt yapısı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. İşlemin kan pıhtılaşması bozukluğu olan kişilere, şeker hastalarına, panik atak hastalarına yapılmasının sakıncalı olduğu biliniyor. Bunun haricinde rahatlıkla uygulanabilen güvenilir bir yöntemdir.