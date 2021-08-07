7 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları! Bugün netleşmesini arzuladığınız durumlar olabilir

7 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumlarında, finansal konulara dikkat çekiliyor. Duygu dünyasında daha güçlü değişimler ve dalgalanmalar olabilir. Şartlara ve değişen koşullara direnme duygunuz artabilir. İşte Merve Rençler’in 7 Ağustos Cumartesi günü koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcu ile ilgili yorumları…

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aşk hayatınızda bir kapanış yaşanabilir, var olan bir kararsızlığınızı bırakabilirsiniz. Bir arzu ve isteğinizden vazgeçtiğinizi hissedebilirsiniz. Çocuklar ve çocukların hayatıyla ilgili konular ön planda olacaktır.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün günün erken saatlerinde dikkatsizlikler yaşayabilirsiniz. Öğleden itibaren enerjiniz büyük ölçüde değişmeye başlayabilir. Ego, kazanma hırsı veya kıskançlık gibi durumlar devreye girebilir. Aile ilişkileri ön planda olabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konularda plan dışı veya zorunlu harcamalar önünüze gelebilir. Yolculuk planları yapabilir veya arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Kafanızdaki bir belirsizlik veya ikilem sonlanmaya başlayabilir. Yeni Aya girmeden eskiler bitebilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konularda bir toparlanma sağlayabilirsiniz. Duygu dünyanızda daha güçlü değişimler ve dalgalanmalar hissedebilirsiniz. Bir isteğinizden vazgeçmek ile kapanan bir durumda ısrar etmek arasında kalabilirsiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerliyor ve kapanış fazında olduğu için size de hayatınızın farklı alanlarında bir kapanış durumunu getirebilir. Koşullara ve değişen şartlara direnme duygunuz artabilir fakat kader ve nasip konularını atlamayın.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iç dünyanızda bunalmış veya baskı altında hissettiğiniz durumlar olabilir. Yönetemediğiniz durumlarla ilgili rahatsız olabilirsiniz. İçe dönmek ve ruhunuzu besleyecek işlerle meşgul olmak günü daha huzurlu geçirmenizi sağlayacaktır.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkiler ve arkadaşlıklar ön planda olacaktır. Sosyal çevrenizle daha yakın ilişkiler içinde olabilirsiniz. Bir seyahatten dönebilir veya bir ortamdan çekilmek, uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Bazı arkadaşlıklarınızda bir kırılma hissedebilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün netleşmesini arzuladığınız durumlar içinde olabilirsiniz. Geleceğe dair merakınız, meşgul olduğunuz iş ve konuların ilerleyen süreçte nereye gideceği ile ilgili bir sorgulama haline girebilirsiniz. Yenilikler için şartları zorlamanın doğru olmadığı bir gündesiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yurtdışı ve yabancılarla ilgili işler, projeler gündeminizde olabilir. Eğitim hayatınızla ilgili bir kapanış ve tamamlamayı sağlayabilirsiniz. Sezgileriniz her zamankinden güçlü olabilir ve olayların iç yüzünü, geleceğini tahmin edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün daha içe kapalı olabilir, bazı duyguları kendi içinizde yaşayabilir, kendi dünyanıza çekilebilirsiniz. Finansal hesaplar üzerine kafa yorabilirsiniz. Karamsarlık ve negatif enerjilere dikkat.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerinizde eski konular ve belirsiz durumlar kapanışa doğru gidebilir. Taşınma, yer değişikliği gibi gündemler ortaya çıkabilir. Bazı ilişkilerinizde beklediğiniz ve istediğiniz formu bulmakta güçlük çekebilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sağlıklı beslenme, spor ve çalışma hayatının getirdiği sorumluluklarla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda bir süreci tamamlayabilirsiniz. Kısa seyahatler ve aktivite planları için güzel bir gün.



