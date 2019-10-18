7. Boğaziçi Film Festivali başladı

"Buraya gelmeden önce aldığım bilgiye göre yaklaşık 6 salonumuzdaki film gösterimlerinin biletleri tükenmiş. Bu da dolulukların çok iyi seviyede olduğunu gösteriyor. Bundan ötürü de ayrıca mutlu olduk. Boğaziçi Film Festivali'ni daha da yukarılara taşımak ve ülkemizin farklı açılardan da kültür sanat dünyasına katkılar sunabilmesi adına Boğaziçi Kültür Sanat Vakfını kurmuş bulunmaktayız. Biz bir yandan film festivalini yaparken bir yandan da Hollywood'da Los Angeles Türk Filmleri Festivali'ni yapacağız. Kasım ayında olacak bu festival. Oradan dönüşte de vakfımızı sizlerle buluşturmuş olacağız."

- 7. yıla özel film seçkisi

Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç da sinemaseverlerin ilgisinin kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Bu sene 7. yıla özel bir seçki oluşturduklarını ifade eden Kılıç, filmlerin içerisinde geçen 7 rakamına odaklandıklarını belirtti.

Kılıç, üç kült filmle böyle bir seçki oluşturduklarına işaret ederek, "7. yılımıza özel boğazın renklerini içine alan bir afişle çıktık bu yıl. Ayrıca yeni de bir sloganımız var. Bu yılki sloganımız 'İstanbulun Festivali'. Çünkü kendisini İstanbul'la özdeşleştirmiş, daha da fazla özdeşleştirmek isteyen bir festivaliz. Birçok ünlü ismi ağırlıyoruz. Bunda İstanbul'un da payı var. İstanbul gibi bir marka sayesinde aslında böylesi büyük işleri gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca bu ilişki tabii ki karşılıklı. Biz de İstanbul'a bu vesileyle değer katmaya çabalıyoruz." diye konuştu.