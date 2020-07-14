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7 dilde 15 Temmuz darbe girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2020 11:27 | Son Güncelleme

15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) tarafından düzenlenen hain darbe girişimi için kamu spotu hazırlayan Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, darbeyi 7 dilde anlattı.

Filmin çekimleri Mersin’in tarihi ve turistik merkezlerinden Kızkalesi, Cennet-Cehennem Çökükleri, Soli Pompeiopolis, Kuvayi Milliye Anıtı, Adnan Menderes Bulvarı ile Kleopatra Kapısı’nda yapıldı. 7 dilde 7 düvele mesaj verilen kamu spotunda, 15 Temmuz’da yaşananlar İngilizce, Arapça, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca anlatılarak dünya kamuoyu ile de paylaşıldı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, sürecin dünya kamuoyunca tam olarak anlaşılabilmesi için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. (İHA)

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