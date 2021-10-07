7 Ekim günlük burç yorumları: İlişkilerde özgürleşme arzusu artıyor! 7 Ekim'de burçları neler bekliyor?

7 Ekim Perşembe günü günün ilk yarısında Ay Terazi burcunda ilerleyecek, dolayısıyla öğleden sonra gerçekleşecek olan yeniay ile beraber, yeni bir adım atmak üzere elimizdeki işleri tamamlayabiliriz. Saat 14:05’te ise Terazi burcunda yeniay meydana gelecek. Ay’ın Plüton ve Venüs ile uyumlu açıları gerçekleşecek. Öğle öncesindeki saatlerde ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Kişisel bakım ve estetik ile ilgili bazı konularda ise çeşitli girişimlerde bulunabiliriz. Bugün İkizler burcu ev konularıyla ilgilenirken, Yay burcu ihtiyaç ve gereklilikleriyle meşgul olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ayı ilişkiler alanınızda karşılayacağınız için Yeni Ay tarihi ve civarında pek çok türdeki ilişkide değişimi bekleme zamanı. Hayatınızdaki insanlarla yakınlık dereceniz, insanlara dair fikirleriniz önemli ölçüde değişmeye başlayabilir

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bugün size yük ve sıkıntı olan durumlarla ilgili emek sarf etmeniz gerekebilir. Bazılarınız bugünlerde pek çok durumu veya basit konuları bile sıkıntı ve dert haline getirebilir. İştahınız normal zamanlara göre açılabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Aşk hayatınızda veya arkadaşlık ilişkilerinizde eksikliğini hissettiğiniz bir duygu, bir beklenti ortaya çıkabilir. Tamamlanmak, anlaşılmak, uyumu yakalama isteğiniz üst seviyelerde olacaktır. Anlaşılamadığınızı düşündüğünüz ortamlar ve insanlardan ise uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Gün içinde halsizlikler, tembellikler, sorumlulukları ve görevleri erteleme isteğiniz öne çıkabilir. Bir süredir ertelediğiniz işler ve projelerle artık ilgilenmeniz gerekebilir, yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Gün içinde geçmiş deneyimler daha çok aklınıza gelebilir. Geçmişteki insanlarla görüşebilir, konuşabilirsiniz. İlişkilerinizdeki bir karışıklığı, dargınlığı gidermeyi ya da sorun yaşanan iletişimi kesip atmayı seçeceksiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Merkür retrosu devam ederken teknolojik aletlerle ilgili satın alımlar yapmaktan kaçınmaya çalışın. Arızalanan aletlerinizin yenisini almak yerine elinizdekini yaptırmak ve satın alım kararlarını ertelemek daha doğru olacaktır. İlişkilerinizde ve hayatınızda ne istediğinize, neyi istemediğinize dair daha çok düşünebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Gün içinde yepyeni enerjiler, yeni fikirler ve yeni hevesler içinde olabilirsiniz. Kararlarınız ve düşüncelerinizde kıyaslama, karşılaştırma daha yoğun olabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Kaybettiğiniz eşyaları bulabilir, bazı değerli eşyalarınızı ise kaybedebilir, çaldırma durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işler ve başvurularda plan dışı durumlar olabilir. Beden sağlığınız için yaşadığınız sorunlarda tedavileri ertelemeyin.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Normalde var olan sosyalliğiniz azalabilir veya tam tersi daha fazla sosyalleşmeye başlayabilirsiniz. Günlük rutininizin ve kendi normalinizin dışına çıkacaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde zaman zaman daha hassas olabilir, arkadaşlarınızın söylemlerinden etkilenebilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Ebeveynlerin sağlığıyla ilgili destekler, sizlerin cilt, dişler, kemiklerle ilgili rahatsızlık ve tedavileriniz gündeme gelebilir. Bugünlerde öfkeyle kalkmak zararla oturmanıza neden olabilir. Dürtüsel hareket etmekten kaçınmalısınız.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Gün içinde eğitim, yurtdışı, akademik süreçler, yasal gündemler ve başvurularla ilgili başlıklar ön planda olabilir. Küslük yaşadığınız kişilerden haber alabilir, geçmişteki kişilerden gelen telefonlarla şaşırabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Merkür retrosu da devam ederken hayatınızda neyi ve kimi isteyip istemediğinizi sorgulama vakti. İştah bu dönemde açılabilir. Yemeklerde aşırıya kaçmaya meyilli olabilirsiniz. Maddi konularda bir sıkışıklık yaşamamak için harcamalarınızı bilinçli yapın.



