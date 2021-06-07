7 Haziran - 13 Haziran haftalık burç yorumları | Gizli düşmanlıklar ve gizli konulara dikkat!

7-13 Haziran haftasında haftanın başında Ay, Boğa burcundaki ilerleyişini sürdürüyor. Perşembe günü 19 derece İkizler burcunda önemli bir güneş tutulması meydana gelecek. Her tutulmada olduğu gibi bu tutulmada da burçların hayatlarında bazı eski defterler kapanıp yeni defterler açılabilir. İkizler burcundaki tutulma özellikle hastaneler, gizli düşmanlıklar gibi konularda gelişmeler meydana gelebilir. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları… KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor.

Hafta içerisinde araçlar, teknolojik aletler ve seyahatlerle ilgili yeni gündemler olabilir. Tadilat ve yenilemelerle ilgilenebilir, yeni bir seyahat programı yapabilirsiniz. Kardeşlerinizin hayatında yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Komşularınız ve yakın çevrenizde değişiklikler gündeme gelebilir. Bugünlerde yepyeni bir eğitim alma kararı içerisinde olabilirsiniz. Bu dönemde alacağınız eğitim kararı veya başlangıçları, uzun vadede yaşam yolunuzda değişikliklere aracı olabilir. Önemli bir sınav, mülakat gündeminizde olacaktır. Cuma günü Mars Aslan burcuna geçiş yapacak. Cuma gününe dek yeni başlangıçlar yapmak için eski gündemleri kapatmakla meşgul olacak, yeni başlangıçlar için eskileri bitireceksiniz. Siz Koç burçları için artık ciddi ilişkiler, aşk ilişkilerinde ciddiyet ve resmiyet gündeme gelebilir. Evli Koçlar ise çocuk gündemleriyle ilgili harekete geçebilir. Çocuklarınızın hayatı ve geleceğiyle ilgili kararlar alabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Hafta boyunca yeni bir kazanç fırsatı doğabilir. Ek gelir veya aylık düzenli gelir elde edebileceğiniz bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz. Maddi başarı ve başarısızlıkları özgüven ve öz değer ile bağdaştırmaktan kaçının. Bugünlerde motivasyon ve özgüven, yaşamdaki isteklerinizin gerçekleşmesine bağlı olabilir. Fakat bolluk ve bereketin artışı için öncelikle sahip olduklarınızın değerini ve anlamını keşfetmek gerekir. Bu tutulmada hayat içerisinde sahip olduğunuz maddi & manevi değerleri bir kağıda yazın ve görebileceğiniz bir yere asın. Haftanın ilk yarısında özellikle öfke kontrol problemlerine açık olabilirsiniz. Bastırdığınız duygu ve düşünceleri aniden dile getirebilir, tepki gösterebilirsiniz. Bu gerilimleri yaşamamak adına duygu ve düşüncelerinizi uzun süre bastırmak ve konuşmayı ertelemek yerine harekete geçin. Cuma günü Mars Aslan burcuna geçecek ve taşınma, evlilik ve aile içi kutlamalar gündeme gelecektir. Özellikle uzun vadeli olan birlikteliklerde evlilik gündemleri olabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Hafta boyunca cesaretiniz, özgüveniniz artabilir. Bir süredir düşen enerjiniz yükselebilir. Bir süredir yaşadığınız ikilem veya kararsızlıkta, tutulmanın güçlü etkileriyle aniden netleşebilirsiniz. Tutulma dönemleri ektiklerinizin ödül ve sonuçlarını getireceği için bugünlerde ilişkilerinizde ilahi adalet çalışabilir. Fakat aynı zamanda negatif karmalar yaratacak sözlerden, tavırlardan kaçının. Geçmiş bir ilişkinizden haber alma söz konusu olabilir; eski tanıdıklarla bir araya gelme isteğiniz artabilir. Finansal konularda stresli bir gündem içerisinde olabilirsiniz. Fakat Cuma günü Marsın Aslan burcuna geçişiyle bir süredir yaşanan maddi karmaşalar son bulmaya başlayabilir. Yalnız olan İkizler burçları için bu tarihten itibaren flörtlere açık bir enerji başlayacak. Küçük veya büyük meblağlardaki satış gündemlerinizi bu hafta gerçekleştirebilirsiniz. Satış bazlı iş yapanlar bu hafta zor bir işi mücadele ile başarabilir ve kazanç sağlayabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Hafta boyunca etkileyici rüyalar görebilirsiniz. Uyku düzensizlikleri yaşayabilirsiniz. Kendinize stres ve panik yaptığınız konulardan özgürleşme isteğiniz artabilir. Yurtdışı seyahat ve taşınma planları aniden ortaya çıkabilir. Çalıntı, dolandırılma ve kayıplara karşı dikkatli olun. İlişki ve ortaklıklarınızda uzun süre pasif kalmak, içinize atmak ve tahammül göstermek bu hafta patlama noktalarına gitmenize neden olabilir. Öfke kontrol sorunları yaşamamak için pasif agresif tavırlar sergilemekten ve iletişimden kaçmaktan uzak durmalısınız. Çözüm odaklı ilerleyin ve abartılı duygusal tepkiler sergilemeyin. Bu hafta kendi sınırlarınızı ve alışkanlıklarınızı aşabilir, kendinizin için ilk olacak deneyimlere cesaret edebilirsiniz. Cuma günü Mars Aslan burcuna geçecek ve artık yaklaşık iki ay boyunca sizlere finansal konularda şans ve bolluk getirecek. Satış işleriniz hızlanabilir, küçük veya büyük finansal hedef ve istekleriniz için destekleneceğiz bir süreç başlayabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Hafta içerisinde eskiden dahil olduğunuz sosyal ortamlara tekrar katılabilirsiniz. Eski yaşamınıza ve eski alışkanlıklarınıza zaman zaman dönmek isteyebilirsiniz. Daha önce gittiğiniz mekanlara, yaşadığınız yerlere dönmek sizi huzurlu hissettirebilri. Arkadaşlarınızın hayatında ani sıkıntılar ortaya çıkabilir. Sevdiklerinize gösterdiğiniz anlayış ve tolerans, tutulmadan sonraki 6 aylık süreç içinde önemli fırsatlar doğurabilir. Hafta sonuna dek iş hayatında zorlu işler, stresli çalışmalar veya kritik işler, projeler gündeminizde olabilir. İş hayatınızda yoğun bir hafta geçirebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ayrılık ve işten çıkma durumları gündeme gelebilir. Cuma akşamı Mars Aslan burcuna geçiyor. Artık daha cesur olup daha hızlı harekete geçebileceğiniz, enerjinizin arttığı bir dönem başlayacak. Şanslar ve fırsatlar kapıda. Sizin döneminiz başlıyor. Hayatınızın iplerini elinize alıyorsunuz. Kariyer yolunda güçlenme zamanı.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Bu tarih ve civarında kariyer hedefleriniz ve çalışma hayatı içerisindeki pozisyonunuz değişime doğru gidebilir. Aile büyükleri veya ebeveynler yaşamınızda alacağınız kararlarda daha etkin olabilir. Fikir danışabilir ve yardım alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilişkilerinizde de dargınlık ve küslük gibi gündemler ortaya çıkabilir. Yüzeysel veya basit meselelerden kaynaklı küslükler bitebilir. Haftanın özellikle ilk yarısında bir süredir kafanızda dönen sorgulama ve şüpheler, bir netleşmeye ve karara gidecektir. Zihninizi meşgul eden konularla ilgili harekete geçip, kararınızı etrafınızdaki insanlara açıklayabilirsiniz. Cuma akşamı Mars Aslan burcuna geçecek ve artık gündeminizde yeni hayaller, yeni planlar olmaya başlayacak. Sağlıkla ilgili hassasiyetlerde şifalanma süreci başlayabilir. Hastane ziyaretleri ve tedaviler daha verimli geçebilir. Ruhsal şifalanma ve psikolojik destekler de bu süreçle gündeme gelebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Hafta içerisinde beklediğiniz bir telefona, beklediğiniz haber ve sonuca ulaşabilirsiniz. Başvurularınız yanıtlanabilir. Karşınızdaki kişilerden iş ve özel hayatınızda teklifler alabilirsiniz. Yalnızlar için kısmetin arttığı, daha çok dikkat çektiğiniz ve beğenildiğiniz bir süreç olacak. Toplum önünde iş yapanlar için bugünlerde daha çok konuşulma ve ön planda olma durumları görülebilir. Akrabalar ve eşin akrabalarıyla ilişkilerde kısa süreli gerginlikler ve rahatsızlıklar olabilir. Mesafeli olunması daha iyidir. Cuma akşamı Mars Aslan burcuna geçecek. Sizler için yeni hayaller ve yeni gelecek planlarından bahsedecek bir süreç başlayacak. Fakat öncesinde haftanın ilk beş gününde eski konuları kapatmanız, karmaşalara son vermeniz gerekecektir. Yeni başlangıçlar için eskiyi bitirme zamanı. Bugünlerde evinizdeki ve yaşam alanınızdaki fazlalıklardan ve faydasız olanlardan kurtulmak dönemin enerjilerinden faydalanmayı getirecektir.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Hafta içerisinde kredi başvurusunda bulunma kararı alabilir veya mevcut başvurunuzdan yanıt alabilirsiniz. Taksitli alışverişler yapabilir ve geleceğiniz, işiniz ve eğitiminiz için harcamalarda bulunabilirsiniz. Süregelen işiniz için yatırım yaparken aceleci davranmamalı ve parça parça, adım adım ilerlemeye çalışmalısınız. Mevcut çalışma ortamınızda yer ve görev değişiklikleri ortaya çıkabilir. Sağlıkla ilgili ise aniden ortaya çıkan fakat hızlı çözülen, hızlı toparladığınız bir gündem oluşabilir. Zehirlenmelere karşı dikkat edin. Bu hafta sizler için her anlamda aydınlanma ve ortaya çıkma enerjisi taşıyor. Gizli saklı konular açığa çıkabilir. Aldığınız kararları açıklayabilir, ilişkilerde yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. İnsanlarla ilişkilerinizde doğru sınırlar belirlemeyi öğrenmeniz gereken bir zaman. Sizden talep edilmeden karşınızdakilerin hayatına dahil olmaktan ve müdahele etmekten kaçının. Enerjinizi emen ortamlardan uzak kalın.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Bu tarih ve civarında süregelen bir ilişkinizi çevrenize ilan edebilirsiniz. Gizli ilişkiler aniden ortaya çıkabilir. İlişkilerde gizli sırlar kalmayabilir. Özellikle karşınızdaki insanlarla ilgili önemli şeyler öğrenebilirsiniz. Yüzleşmeler yapılabilir. Gerçek dostlarınızı görebilirsiniz. Bugünlerde size negatif karmalar yaratacak adımlardan uzak durmaya çalışın. İlişkilerinizde beklediğiniz adaleti, yaratıcıya ve ilahi tarafa bırakın. Süregelen yasal süreçlerinizden bugünlerde emsal bir karar çıkabilir. Yeni açılan davalar ise ertelenen veya uzayan bir süreç taşıyabilir. Bu hafta büyük ve küçük satış planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Satış konuları için destekleyici fakat alım konularında dikkatli olmanız gereken bir hafta. Çalışma ortamınızda ani ayrılıklar veya işten çıkarmalar olabilir. Cuma akşamı Aslan burcuna geçen Mars, sizler için artık şans ve fırsatın artacağı uzun bir süreçten bahsetmeye başlayacak. Özellikle eğitim, seyahat, yurtdışı, ticaret konularında şansınız artıyor.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Hafta içerisinde iş başvurularınız, sınavlarınız ve mülakatlarınız sonuçlanacaktır. Her tutulma yeni bir 6 aylık zaman dilimi açar. Perşembe günkü tutulma tarihinden itibaren sizin için de önümüzdeki 6 aylık zaman diliminde iş hayatınızda önemli değişiklikler olacak. Bu değişiklikler, taşınma ve yer değişikliği gündemini de beraberinde getirebilir. Tayin ve atanma gündemleri olanlar için çok destekleyici bir süreç başlayacaktır. Eğitim hayatında taşınma gerektirebilecek başvurular ve tercihler yapanlar için de bu 6 aylık zaman dilimi içinde taşınma söz konusu olabilir. Kendi bedeninize, yaşam kalitenize dikkat ve özen göstermeniz gereken günlerdesiniz. Negatif olasılıklardan sıyrılmak adına özellikle bu hafta düzenli ve özenli beslenin, kısa yürüyüşler ve egzersizler yapın. Sinirsel gerilimler, bedensel rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Kaygı ve gerilimden uzak kalacağınız yöntemleri değerlendirin. İlişkilerinizde ne istediğinize, ne hedeflediğinize karar verme zamanı.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Bugünlerde gebelik haberi alabilirsiniz. Gebeliğinizi yakınlarınıza duyurabilirsiniz. Tutulmanın size şans ve destek sunduğu bir dönemde olduğunuzu unutmayın. Şartlara uyum sağlamak ve hayatla barış içinde ilerlemek, hayat yolunuzda size yeni kapılar açacaktır. Hafta içerisinde bazı aşk ilişkilerinde açık konuşmalar, yüzleşmeler olabilir. Eski olan son bulabilir ve aşk hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Gizli, saklı durumlar ortaya çıkabilir. Bazılarınız ise aşk ilişkisini çevresine ilan edebilir. Haftanın ilk beş günü içerisinde iş hayatında düzen ve sistem değişiklikleri olacaktır. Zorunlu değişiklikler de bugünlerde ortaya çıkabilir. Haftayı daha verimli geçirmek ve negatif görünümlerden sıyrılmak adına bu hafta spor yapın, günlük rutininizde bir sistem belirleyin ve sizi atıllaştıran alışkanlıklardan vazgeçin. Uyku düzeni bugünlerde bozulabilir fakat Cuma akşamından itibaren rahatlar ve daha sağlıklı olduğunuz, sağlıklı hissettiğiniz bir döneme girersiniz.