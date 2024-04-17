7 ilde düğmeye basıldı! DEAŞ operasyonunda 20 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya DEAŞ terör örgütüne yönelik son operasyonu duyurdu.
Bakan Yerlikaya "7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-26' operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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