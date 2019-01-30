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7 kişilik Palu ailesi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 07:41 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem ve Melike Tahnal adlı anne ve kızın kaybolmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişilik Palu ailesi adliyeye sevk edildi.Körfez Başsavcılığı, Palu ailesi fertleri için Meryem ve Melike Tahnal’ın öldürülerek gömülmesi olayı hakkında aile hakkında ’kasten adam öldürme’ suçundan yakalama kararı çıkarttı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem ve Melike Tahnal adlı anne ve kızın kaybolmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişilik Palu ailesi adliyeye sevk edildi.
Körfez Başsavcılığı, Palu ailesi fertleri için Meryem ve Melike Tahnal’ın öldürülerek gömülmesi olayı hakkında aile hakkında ’kasten adam öldürme’ suçundan yakalama kararı çıkarttı. Çıkartılan karar üzerine harekete geçen Kocaeli Cinayet Büro ekipleri, Palu ailesi fertlerini gözaltına aldı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu, ailesinin damadı Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael Körfez Adliyesine sevk edildi.

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