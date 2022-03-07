Çılgın Sayısal Loto, Şans Topu gibi çok araştırılan şans oyunları arasında olan On Numara çekilişi bugün tamamlanacak ve sonuçlar bu akşam duyurulacak. Peki 7 Mart Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

7 MART ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. On Numara çekilişi 20.00'da başlayacak.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

