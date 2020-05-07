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  4. 7 Mayıs 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

7 Mayıs 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 21:59 | Son Güncelleme

Süper Loto oyununun 655. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 319 bin 872 lira devretti. İşte MPİ 7 Mayıs 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları...

7 Mayıs 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 7 Mayıs çekilişinde kazandıran numaralar 12, 15, 28, 29, 37 ve 42 olarak belirlendi.

7 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

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Süper Loto oyununun 655'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 319 bin 872 lira 72 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 64 kişi 8 bin 556 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 408 kişi 174 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 68 bin 162 kişi 14 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. (AA)

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