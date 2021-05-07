7 Mayıs günlük burç yorumları | Bugün (7 Mayıs) burçlar ne söylüyor?

Bugün Ay, Balık burcunda 4:52’ye kadar ilerliyor olacak. Ay daha sonrasında Koç burcuna geçiş yapacak. Ay’ın boşlukta olduğu 10:36 ve 14:52 saatleri arasında yeni bir iş başlatmamaya dikkat etmeliyiz. Enerjiler bugün hem ilişkilerde hem de içsel dengeler açısından oldukça uyumlu. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün gündüz saatleri içinde iyi-kötü sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Gün batımına doğru enerjiniz yükselecek ve harekete geçeceksiniz. Akşam saatleri hareketli geçiyor.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün yarım kalan işlerinizi tamamlamak için destekleyici bir gün. Sağlıkla ilgili kısa süreli hassasiyetler yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde aşk ilişkileri ve çocuklar ön planda.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün duygularınız ve ilişkinizdeki dengeler daha sık değişebilir. Aşk ilişkilerinde ve çocuklarınızla iletişimde hassasiyet ve alınganlık kısa süreli oluşabilir. Akşam saatlerinde keyifli enerjiler hakim olabilir.