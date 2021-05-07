7 Mayıs günlük burç yorumları | Bugün (7 Mayıs) burçlar ne söylüyor?

Bugün Ay, Balık burcunda 4:52’ye kadar ilerliyor olacak. Ay daha sonrasında Koç burcuna geçiş yapacak. Ay’ın boşlukta olduğu 10:36 ve 14:52 saatleri arasında yeni bir iş başlatmamaya dikkat etmeliyiz. Enerjiler bugün hem ilişkilerde hem de içsel dengeler açısından oldukça uyumlu. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün gündüz saatleri içinde iyi-kötü sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Gün batımına doğru enerjiniz yükselecek ve harekete geçeceksiniz. Akşam saatleri hareketli geçiyor.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün yarım kalan işlerinizi tamamlamak için destekleyici bir gün. Sağlıkla ilgili kısa süreli hassasiyetler yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde aşk ilişkileri ve çocuklar ön planda.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün duygularınız ve ilişkinizdeki dengeler daha sık değişebilir. Aşk ilişkilerinde ve çocuklarınızla iletişimde hassasiyet ve alınganlık kısa süreli oluşabilir. Akşam saatlerinde keyifli enerjiler hakim olabilir.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, evinizle ilgilenebilirsiniz. Gündüz saatlerinde halsizlik, motivasyon eksikliği olabilir. Gün batımı ve akşam saatlerinde enerji yükseliyor.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün finansal konularla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Gün içinde planlarınızı hızlıca değiştirebilirsiniz. Ertelediğiniz işleri tamamlayıp, yarım kalan konuşmaları karara bağlayabilirsiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün gündüz saatlerinde ilişkilerde, ortaklıklarda anlaşmazlık ve yanlış anlaşılmalara açık durumlar oluşabilir. İletişimde şartları zorlamamalı ve değişen durumlara karşı esnek olmalısınız.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün işlerinizi, görevlerinizi tamamlamaya çalışabilirsiniz. Koşturmaca veya karmaşa zaman zaman hakim olabilir. Akşam saatlerinde ilişkiler ön planda.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün negatif ortamlardan, negatif insanlardan uzak kalmaya çalışmak enerji alanınızı korumanızı sağlayabilir. Çocuklarınıza karşı daha korumacı, fedakar ve hassas olabilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün ev içerisinde, çalışma ortamında aksaklık ve dikkatsizlik gibi durumlar ortaya çıkabilir. Yaşam alanınızı derlemeye, toparlamaya özen gösterin. Bulunduğunuz ortamın enerjisini güçlendirin.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün kararsızlık yaşadığınız, ikilemde kaldığınız durumlar ve konular olabilir. Gün batımı ve akşam saatlerinde netleşme yaşayabilir, harekete geçebilirsiniz.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün gündüz saatlerinde finansal konularda şans ve şanssızlıklar daha fazla çalışabilir. Gün batımı ve akşam saatlerinde konulara, olaylara daha net bakabilirsiniz.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün rüyaların etkisinde kalarak güne başlayabilirsiniz. Genel sağlığınızla ilgili ufak hassasiyetleriniz olabilir. Gün batımıyla toparlanabilir ve daha dinç hissedebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum