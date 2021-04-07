7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfasında her akşam düzenli olarak Türkiye'nin korona tablosu verileri açıklanıyor. Bakan Koca, vatandaşları koronavirüs tedbirlerini elden bırakmamaları konusunda uyarıyor. 6 Nisan korona tablosuna göre vaka sayısı 49.584'e ulaştı. Peki, 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, son dakika korona tablosu...

7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve her akşam paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs tablosunda günlük test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı verileri yer alıyor. 7 Nisan koronavirüs tablosu ilerleyen dakikalarda beli olacak.

6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Edirne, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Denizli, Burdur, Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

ORTA RİSKLİ İLLER

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Şırnak



