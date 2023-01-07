7 Ocak Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor, çekiliş günleri neler? 7 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş ve bilet sorgulama

7 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Haftanın son Sayısal Loto çekilişi yine MPİ'nin web sitesinden ve Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Peki canlı yayınla yapılan çekiliş saat kaçta gerçekleştirilecek, Çılgın Sayısal Loto hangi günler çekiliyor? İşte merak edilen bilgilerin cevapları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

7 Ocak Çılgın Sayısal Loto bu akşam çekiliyor. Merakla beklenilen çekiliş saat 21.30'da gerçekleşecek. Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden ve Youtube kanalından ortak yapılacak canlı yayında talihli numaralar sahiplerini bulacak.

Çılgın Sayısal Loto'nun 4 Ocak 2023 Salı günü yapılan çekilişinde altı bilen çıkmamış ve 82.329.480,12 ₺ büyük para ödülü devretmişti. Bu akşamki çekiliş sonrasında altı bilen çıkacak mı merak konusu oldu.

7 OCAK CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto haftada üç gün gerçekleştiriliyor. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılan çekiliş yoğun ilgi görüyor. Her çekiliş sonrasında sonuçları merak eden vatandaşlar internetten çekil sonuçları için araştırmalarını hızlandırıyor.





