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7 şehre seyahat yasağı kalktı ama Antalya ve Burdur Valisi uyardı: Tatil için gelenleri almayacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 09:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 büyükşehire seyahat yasağının kalktığını duyurdu. Antalya ve Burdur Valileri şehirlerine seyahat belgesi olmadan gelenleri almayacaklarını duyurdu.

7 şehre seyahat yasağı kalktı ama Antalya ve Burdur Valisi uyardı: Tatil için gelenleri almayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seyahat kısıtlaması olan 30 büyükşehirden 7'sinde kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için seyahat yasağı kalktı. Ancak bu illerin valileri hemen yeni seyahat kısıtlamaları getirdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten seyahat belgesi olmadan gelenlerin Antalya'ya alınmayacağını duyurdu. Burdur Valisi Hasan Şıldak da tatil için gelenlerin kente alınmayacağı açıkladı.

ANTALYA VALİSİ: SEYAHAT BELGESİ OLMANI SOKMAYACAĞIZ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten seyahat belgesi olmadan gelenlerin Antalya'ya alınmayacağını duyurdu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'ya, seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten seyahat belgesi olmadan gelenlerin kente alınmayacağını belirterek "Kontrol noktalarında tespit edildiklerinde haklarında idari işlem yapılacak ve şehre sokulmadan geri gönderilecek" uyarısı yaptı.

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BURDUR VALİSİ: KENTE GELENLERİ 14 GÜN KARANTİNADA TUTUP GERİ YOLLAYACAĞIZ

Burdur Valisi Hasan Şıldak ise tatil için gelenlerin kente alınmayacağı açıkladı. Vali Şıldak, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tatilini Burdur’da geçirmek isteyenlerin ikamet ettikleri illerde kalmasını istedi.

Vali Şıldak, kente gelenlerin 14 gün karantinada tutulacağını ve sonrasında yaşadıkları kentlere dönmelerine izin verileceğini belirtti.

Şıldak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla Burdur’a gelmeyi planlayanların bu yönde hareket etmemeleri, bulundukları yerde kalmaları gerekmektedir. Bu uyarıyı dikkate almayarak gelecek olanlar ise ilimize girişte tespit edilerek 14 gün süreyle yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacaklar, ancak bu sürenin sonunda ikametlerine gitmelerine izin verilecektir” dedi.

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