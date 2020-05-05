7 şehre seyahat yasağı kalktı ama Antalya ve Burdur Valisi uyardı: Tatil için gelenleri almayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seyahat kısıtlaması olan 30 büyükşehirden 7'sinde kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için seyahat yasağı kalktı. Ancak bu illerin valileri hemen yeni seyahat kısıtlamaları getirdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten seyahat belgesi olmadan gelenlerin Antalya'ya alınmayacağını duyurdu. Burdur Valisi Hasan Şıldak da tatil için gelenlerin kente alınmayacağı açıkladı.

ANTALYA VALİSİ: SEYAHAT BELGESİ OLMANI SOKMAYACAĞIZ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten seyahat belgesi olmadan gelenlerin Antalya'ya alınmayacağını duyurdu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'ya, seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten seyahat belgesi olmadan gelenlerin kente alınmayacağını belirterek "Kontrol noktalarında tespit edildiklerinde haklarında idari işlem yapılacak ve şehre sokulmadan geri gönderilecek" uyarısı yaptı.