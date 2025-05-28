7 soruda çocuğunla evde eğlenmeyi sağlayacak etkinliği öneriyoruz!

1/7 O halde hemen başlayalım! Çocuğunuzun enerji seviyesinin nasıl olduğunu söyler misiniz? Çok hareketli! Yerinde duramıyor. Dikkatli ve meraklıdır. Sessiz ve sakin bir çocuk. Çok çabuk sıkılıyor, sık değişiklik istiyor.

2/7 Evinize bir göz atın bakalım. Hangi malzemeler bolca var? Atık malzemeler Renkli kartonlar Karton kutular Hamur

3/7 Bir etkinlik için ideal süre sizce ne kadardır? 1 saatten fazla olmalı. Kısa aralıklarla birkaç kere diyebilir miyiz? 30-45 dakika olmalı. 15-20 dakika, çok uzun sürmemeli.

4/7 Peki, çocuğunuz evin hangi alanında vakit geçirmeyi seviyor? Mutfak Balkon Çalışma alanı Salon

5/7 Ebeveynlerin desteği çok önemli! Etkinlikte sizin katılım düzeyiniz genellikle nasıl? İlk yardım eder sonra izlemeye çekilirim. Her adımında yardımcı olurum. Yönlendiririm, ardından serbest bırakırım. Çocuk beni yönlendirir, ben eşlik ederim.

6/7 Çocuğunuzla vakit geçirirken siz de çocuklaşıyor musunuz?