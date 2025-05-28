7 soruda çocuğunla evde eğlenmeyi sağlayacak etkinliği öneriyoruz!

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O halde hemen başlayalım! Çocuğunuzun enerji seviyesinin nasıl olduğunu söyler misiniz?
Çok hareketli! Yerinde duramıyor.
Sessiz ve sakin bir çocuk.
Çok çabuk sıkılıyor, sık değişiklik istiyor.
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Evinize bir göz atın bakalım. Hangi malzemeler bolca var?
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Bir etkinlik için ideal süre sizce ne kadardır?
Kısa aralıklarla birkaç kere diyebilir miyiz?
15-20 dakika, çok uzun sürmemeli.
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Peki, çocuğunuz evin hangi alanında vakit geçirmeyi seviyor?
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Ebeveynlerin desteği çok önemli! Etkinlikte sizin katılım düzeyiniz genellikle nasıl?
İlk yardım eder sonra izlemeye çekilirim.
Her adımında yardımcı olurum.
Yönlendiririm, ardından serbest bırakırım.
Çocuk beni yönlendirir, ben eşlik ederim.
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Son olarak! Etkinlikten sonra çocuğunuzun nasıl hissetmesini istersiniz?
"Ben yaptım!" gururunu yaşamalı.
Hayal gücünü kullandığı için mutlu.