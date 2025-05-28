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7 soruda çocuğunla evde eğlenmeyi sağlayacak etkinliği öneriyoruz!

Dışarı çıkmadan harika anılar biriktirmek mümkün! Özellikle çocuklarla evde vakit geçirirken hem eğlenceli hem de öğretici aktiviteler yapılabilir. Peki, sizin evinizde nasıl bir eğlenceye ihtiyaç var? Evdeki ruh halinizi ve çocuğunuzun ilgisini bize anlatın, beraber yapmanız gereken etkinliği söyleyelim!

7 soruda çocuğunla evde eğlenmeyi sağlayacak etkinliği öneriyoruz!

7 soruda çocuğunla evde eğlenmeyi sağlayacak etkinliği öneriyoruz!

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O halde hemen başlayalım! Çocuğunuzun enerji seviyesinin nasıl olduğunu söyler misiniz?

O halde hemen başlayalım! Çocuğunuzun enerji seviyesinin nasıl olduğunu söyler misiniz?
Çok hareketli! Yerinde duramıyor.
Dikkatli ve meraklıdır.
Sessiz ve sakin bir çocuk.
Çok çabuk sıkılıyor, sık değişiklik istiyor.
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Evinize bir göz atın bakalım. Hangi malzemeler bolca var?

Atık malzemeler
Renkli kartonlar
Karton kutular
Hamur
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Bir etkinlik için ideal süre sizce ne kadardır?

Bir etkinlik için ideal süre sizce ne kadardır?
1 saatten fazla olmalı.
Kısa aralıklarla birkaç kere diyebilir miyiz?
30-45 dakika olmalı.
15-20 dakika, çok uzun sürmemeli.
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Peki, çocuğunuz evin hangi alanında vakit geçirmeyi seviyor?

Mutfak
Balkon
Çalışma alanı
Salon
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Ebeveynlerin desteği çok önemli! Etkinlikte sizin katılım düzeyiniz genellikle nasıl?

Ebeveynlerin desteği çok önemli! Etkinlikte sizin katılım düzeyiniz genellikle nasıl?
İlk yardım eder sonra izlemeye çekilirim.
Her adımında yardımcı olurum.
Yönlendiririm, ardından serbest bırakırım.
Çocuk beni yönlendirir, ben eşlik ederim.
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Çocuğunuzla vakit geçirirken siz de çocuklaşıyor musunuz?

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Son olarak! Etkinlikten sonra çocuğunuzun nasıl hissetmesini istersiniz?

Son olarak! Etkinlikten sonra çocuğunuzun nasıl hissetmesini istersiniz?
Yorulmuş ama keyifli.
"Ben yaptım!" gururunu yaşamalı.
Hayal gücünü kullandığı için mutlu.
Rahatlamış ve huzurlu.
Anahtar Kelimeler:
etkinlik Philips Yaşam Kategorisi çocuk
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