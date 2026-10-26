Hayatında bir şeyi değiştirecek olsan bu ne olurdu?

1/8
Gün içinde en çok zorlandığın şey hangisi?
2/8
Yoğun bir günün ardından ne yaparsın?
Evde rahatlayıp dinlenirim.
Film veya dizi keyfi yapar kafamı dağıtırım.
Dışarı çıkar, farklı bir şeyler yaparım.
Telefonda vakit geçiririm.
3/8
Hangisi şu an sana çok iyi gelir?
Huzurlu ve konforlu bir ortam.
4/8
Bir günlüğüne her şey mümkün olsa…
Hayalimdeki evi kurardım.
Hayalimdeki işe veya hedefime ulaşırdım.
Bütün sorumluluklarımı bir kenara bırakırdım...
5/8
Seni en çok ne mutlu eder?
Maddi sıkıntımın olmaması.
Bir konuda ilerlediğimi görmek.
Daha önce yaşamadığım bir şey deneyimlemek.
Kendimle baş başa güzel vakit geçirmek.
6/8
Hangisi seni daha iyi anlatıyor?
Hep daha iyisini isterim.
Kişisel alanıma önem veririm.
7/8
Şu sıralar en çok neyin eksikliğini hissediyorsun?
8/8
Önünde yepyeni bir sayfa açılsa ilk ne yapardın?
Yaşam alanımı ve rutinimi güzelleştirirdim.
Kendim için yeni hedefler koyardım.
Yeni yerler keşfetmeye başlardım.
Farklı insanlarla tanışırdım.