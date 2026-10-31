Senin ev temizliği karakterin hangisi?

1/8 Temizliğe başlamadan önce ilk yaptığın şey bunlardan hangisi? Yapacağım işleri sıraya koyarım. Sevdiğim müzikleri açıp enerjimi yükseltirim. Önce ortalığı toparlayıp gözümü rahatlatırım. Biraz dinlenip temizlik için kendimi motive etmeye çalışırım.

2/8 Evinin çok dağınık olduğunu gördüğünde nasıl tepki verirsin peki? Nereden başlayacağımı belirler, işe koyulurum. Dağınıklığı fırsat bilip evi baştan aşağı temizlerim. Önce gözüme batan yerleri toparlarım. Bugünlük böyle kalsa da olur diye düşünürüm.

3/8 Burası önemli! Temizliğe evin hangi bölümünden başlamayı tercih edersin? Mutfaktan başlar, tezgahları ve dolapları temizlerim önce. Salonu temizleyerek evin genel havasını değiştiririm. Banyoyu temizlerim direkt. En çok vakit geçirdiğim odadan başlayıp devam ederim.

4/8 Temizlikten sonra evin bunlardan hangisi gibi koksun istersin? Çamaşır suyu Limon Çiçek Kahve

5/8 Ev temizliğine genellikle ne kadar zaman ayırıyorsun? Her iş için belirli bir süre belirlerim. Enerjim yerindeyse saatlerce temizlik yapabilirim. İhtiyaç oldukça kısa kısa temizlik yaparım. Biriken işleri bitirmek için bazen bütün günümü ayırmam gerekir.

6/8 Temizlediğin yerin bir başkası tarafından yeniden dağıtılması karşısında nasıl etkilenirsin? Yeniden toplarım ama aynı şeyin tekrarlanmasına sinirlenirim. Gülüp geçer, gerekirse birlikte toparlamayı öneririm. Dağınıklık çok fazla değilse önemsemem açıkçası. Bir daha ben temizlemeyeceğim diye söylenebilirim.

7/8 Temizlik bittikten sonra seni en çok hangi görüntü mutlu eder? Her eşyanın kendi yerinde durması. Güneş ışığında parlayan tertemiz yerler. Boşalmış tezgahlar ve toplanmış odalar. Temiz kokan, havalandırılmış ve ferah bir ev.