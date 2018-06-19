KADIN

7 soruda kök hücre teknolojisi: Nedir, nasıl elde edilir, nerede kullanılır?

Türk Plastik Cerrahi Derneği Türk Plastik Cerrahi Derneği
SAĞLIK HABERLERİ  | 19.06.2018 13:54 | Son Güncelleme

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Vargel, kök hücre teknolojisinin kullanım alanlarına, nereden elde edileceğine, kök hücre teknolojisini hangi branşların yapacağına kadar birçok soruya cevap verdi. İşte 7 soruda kök hücre teknolojisi...

7 soruda kök hücre teknolojisi: Nedir, nasıl elde edilir, nerede kullanılır?

1-Basitçe anlatacak olursak, kök hücre nedir? vücudumuza herhangi bir alanda iyileştirme/yenilemede nasıl bir rol oynar?

Kök hücreler; kendini yenileme, bulunduğu doku/organı onarma potansiyeline sahip öncül hücrelerdir. Yağ dokusu, kemik iliği ve embriyonik dolgularda bolca bulunur. Kök hücreler vücudumuzdaki bir yaranın iyileşmesinde, yaşlanma/yıpranma durumlarında onarım ve yenilenme görevi yaparlar. Vücudumuzdaki kök hücre sayısı doğum sonrası en yüksek oranda iken yaşlandıkça azalır.

2- Kök hücre tıpta hangi branşlarda kullanılıyor?

Kök hücre çalışma ve uygulamaları ülkemizde yenidir. Kök hücre, tıp uygulamalarında her uzmanlık dalının ilgisini çekmektedir. Yakın gelecekte yeni buluş ve bilgiler ışığında bazı hastalıkların tedavilerinin değişmesine hep birlikte tanık olacağız. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi başta olmak üzere damar hastalıkları, nörolojik hastalıklar kan hastalıkları, göz hastalıkları ortopedik hastalıklar kök hücre uygulamalarına en çok ilgi gösteren branşlardır.

3-Plastik Cerrahi’de bu teknolojiden nasıl yararlanılıyor?

Plastik Cerrahi yağ dokusu ile yakından ilgilidir. Bölgesel incelme (liposuction) ameliyatları tamamen yağ dokusu üzerinde yapılır. Yakın dönemde, kurtulmaya çalıştığımız bu yağların kök hücre bakımından zengin olduğu keşfedildi. Güncel araştırmalar, kök hücrenin yağ dokusundan daha kolay ve daha çok sayıda elde edilebildiğini gösterdiği için, yağ dokusu günümüzde en popüler kök hücre kaynağı haline gelmiştir. Bundan dolayı kök hücre uygulamalarının bir ayağında mutlaka Plastik Cerrah’lar vardır.

Uygulama şöyle olur: Liposuction (yağ alma) ile alınan yağ dokusu steril şartlarda birtakım ayrıştırma işlemlerinden geçirilir. 1-2 saat süren işlem sonucunda “Vasküler Stromal Fraksiyon olarak adlandırılan bir hücre karışımı elde edilir. Bu hücre karışımında kök hücre oranı ortalama %30 civarıdır.
Bu hücre karışımı; Plastik Cerrahi’de yaşlılık, radyoterapi sonucu hasarlanan dokunun onarımı, doku kayıpları, doku yenilenmesi, meme onarımı ve büyütmede tek başına veya yağ dokusu ile birlikte kullanılmaktadır.

4) Bu işlem özel bir teknoloji/yasal koşul gerektirir mi?

“Bu işlem ancak özel şart ve ortamlarda yapılabilir”

Günümüzdeki yönetmelik ve kurallara göre yağ dokusu kimden alındıysa hücre karışımı sadece o kişiye enjekte edilebilmektedir. Bu karışımdaki kök hücrelerin ayrılması, çoğaltılması başka insanlara kullanılması yasaktır. İşlem tümüyle ameliyathane gibi steril şartlarda ve aynı mekanlarda başlanıp tamamlanmalıdır. Kök hücreli karışımın elde edilmesi sıradan laboratuvarlarda yapılamadığı gibi, alınan yağ dokusunun alındığı mekandan çıkıp farklı bir ortama taşınıp getirilmesi de yönetmeliğe aykırıdır.

2

5) Kök hücre tedavilerini her hekim uygulayabilir mi? Bu uygulamayı hangi uzmanlık dalları yapabilir?

Yağ dokusunun alınması işlem için hazırlanması bir Plastik Cerrah tarafından yapılmalıdır. Bu sırada oluşabilecek komplikasyonlar ile baş edebilmek bu uzmanlık alanının işidir. Ayrıştırma işlemi ise moleküler biyoloji alanında uzman bir biyolog denetiminde tam kapalı otomatik ya da manuel sistemlerde yapılmalıdır. Ayrıştırılan hücre karışımının içeriği belirlendikten sonra steril şartlarda kullanılmalıdır. Anlaşılacağı gibi olay özeldir ve özgün eğitim gerektirir.

6-)Bu teknolojinin risklerinden söz edebilir miyiz? Başka hastalıkları, örneğin kanseri tetiklemeyeceğini biliyor muyuz?

Bu işlem yakın geçmişte uygulanmaya başladığı için riskler de süreç içinde netleşmektedir. Kök hücre uygulaması ile verilen karışımın kanser yapmadığı bugün bilinmekle beraber, klinik olarak fark edilememiş kanserli bir bölgeye bu hücreler verildiğinde kanseri alevlendirebileceği düşünülmektedir.

7-)Devlet hastanelerinde bu yöntem kullanılıyor mu, uygulanabilir mi?

Şartlar sağlanırsa ve kuralına göre yapılabilecek ise devlet hastanesinde de teorikte yapılabilir. Ancak bu uygulama üniversite hastanelerinde bile çok az yerde yapılmaktadır. Estetik amaçlı kullanımı oransal olarak daha yaygındır. Sağlık uygulamaları tebliğinde ödeme kapsamında değildir yani devlet bu tür bir tedavinin ödemesini karşılamamaktadır.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Vargel
Hacettepe Üniversitesi

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kök hücre teknolojisi kök hücre

En Çok Okunan Haberler

Ferdi Tayfur'dan üzen haber

Ferdi Tayfur'dan üzen haber

SON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdi

SON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdi

Sarımsağın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız!

Sarımsağın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız!

Yüz tüylerinden kurtulmanın 9 doğal yolu

Yüz tüylerinden kurtulmanın 9 doğal yolu

Çocuk sahibi olduktan sonra sadece anneler değişmiyor! Babalar da değişir

Çocuk sahibi olduktan sonra sadece anneler değişmiyor! Babalar da değişir

Menopoz Belirtileri

Menopoz Belirtileri

İlginizi Çekebilir

Alzheımer'ın belirtileri 20 yıl önce başlıyor! Bu önerileri dikkate alın

Alzheımer'ın belirtileri 20 yıl önce başlıyor! Bu önerileri dikkate alın

Vücudunuzdan gelen bu sinyalleri dikkate alın! Kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz

Vücudunuzdan gelen bu sinyalleri dikkate alın! Kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz

Ağız kokusunu gidermenin 6 pratik yolu

Ağız kokusunu gidermenin 6 pratik yolu

Evde egzama tedavisi nasıl yapılır? İşte izlemeniz gereken doğal yollar

Evde egzama tedavisi nasıl yapılır? İşte izlemeniz gereken doğal yollar

Bedeninizdeki en önemli 12 Aküpresür noktası ile ağrılardan kurtulun

Bedeninizdeki en önemli 12 Aküpresür noktası ile ağrılardan kurtulun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İki aylık stres sperm kalitesini yüzde 47 düşürüyor

İki aylık stres sperm kalitesini yüzde 47 düşürüyor

Kalça ekleminin kireçlenmesi ve tedavisi

Kalça ekleminin kireçlenmesi ve tedavisi

Görünüşü sizi yanıltmasın zencefilin faydaları saymakla bitmiyor

Görünüşü sizi yanıltmasın zencefilin faydaları saymakla bitmiyor

Tip 2 Diyabet kontrol edilmezse ne olur?

Tip 2 Diyabet kontrol edilmezse ne olur?

Alzheımer'ın belirtileri 20 yıl önce başlıyor! Bu önerileri dikkate alın

Alzheımer'ın belirtileri 20 yıl önce başlıyor! Bu önerileri dikkate alın

Siğillerden kurtulmaya yardımcı olan en etkili tedavi yolları

Siğillerden kurtulmaya yardımcı olan en etkili tedavi yolları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.