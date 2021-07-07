7 Temmuz günlük burç yorumları: Aslan burçları aşkta, Başak burçları kariyerde şanslı!

7 Temmuz gününde burçlar daha hareketli ve sportif olabilir. Aslan burçları hiç beklemediği bir teklif alabilirken, Başak burçları ise kariyerinde yeni gelişmeler yaşayabilir. Aslan burçları aşk konularında şanslı bir gün geçirirken, Akrepler ise bugün daha kaygılı bir ruh halinde bulunabilir. 7 Temmuz günü Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Venüs Satürn, karşıt açısı ilişkilerde mesafelere ve kopmalara neden olabilir. İşte 7 Temmuz günlük burç yorumları analizi...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aileniz ve akrabalarınızla ilgili gündemler ön planda olabilir. Ailecek yapılacak yolculuk planlarınızı netleştirebilirsiniz. Öğle saatinden gün batımına kadarki zaman aralığında atacağınız adımlarda pozitif sonuç alma olasılığınız daha fazla olacak.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yolculuk ve seyahat organizasyonları için harcamalar yapabilirsiniz. Araçlarla ilgili bakımlar, masraflar ve teknolojik alet alımlarını gerçekleştirebilirsiniz. Taşınma gündemleriyle ilgili ise küçük adımlar içinde olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal bir gün olmaya devam edecek. Gönüllü olduğunuz işlerin ve planların peşinden gidebilir ve kendi isteklerinize, kendi duygularınıza daha fazla önem verebilirsiniz. Düşüncelerinizi daha açık dile getirme zamanı.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sezgilerinizle hareket edebilir ve içinizden geçen sesi dinlemek isteyebilirsiniz. Duygularınızda netleşmenizi sağlayacak durumlar olabilir. İş ve özel hayatınızda erkeklerden, eril figürlerden destek ve yardım alabilirsiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yardımsever ve kabul edici tavrınızla öne çıkabilirsiniz. Sevdikleriniz için daha yapıcı olabilir, gelecek planlarınızın doğrultusunda hareket etmeye daha motive ve istekli olabilirsiniz. Günün ikinci yarısında motivasyonunuz daha yüksek olacak.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iç dünyanızda farklı duygulara, düşüncelere dalabilirsiniz. Daha yaratıcı ve hayalperest olabilirsiniz. Kitlelere hitap eden işler, projeler ve reklamlar gündeminizde olabilir. Yurtdışı tatili organize edebilirsiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal çevrenizden farklı konularda destek ve yardım görebilirsiniz. Fikir danışmak ve iletişime geçmek adına adım atmak için oldukça güzel bir gün. Aynı zamanda hem iş hem özel hayatınızda alacağınız teklifleri değerlendirmeye çalışın.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün isteklerinizi kendinize çekebilir ve enerji alanınıza göre deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Negatif alanda kalmamaya ve dedikodudan, enerjinizi emen konuşmalardan kaçmaya özen gösterin. Yatırımlarla ilgili adımlar atabilirsiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yasal gündemler ve resmi başvurular, resmi imzalar ile ilgili işlerinizi başlatabilir veya ilerletebilirsiniz. Süregelen partnerlik ilişkinizde ise aileler bir araya gelebilir, tanışmalar olabilir. Yurtdışındaki arkadaşlarınızla iletişime geçebilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün işiniz ve sorumluluklarınızla ilgilenebilir ve işinizdeki bir sorunu çözebilirsiniz. Karmaşık durumları çözmek adına harekete geçmekle ilgili oldukça destekleyici bir gün. Sezgilerinize kulak verebilir ve kadınlardan destek görebilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün duygularınızın peşinden gitme ve cesaret etme, özgüvenle ilerleme zamanı. Atacağınız adımlar kalıcı olabilir, bugün attığınız adımlardan ilerleyen süreçte pozitif sonuçlar görebilirsiniz. Yalnız Kovalar gün içinde daha flörtöz olabilir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yaşamdan size sunulan fırsatları fark etmeye odaklanmalı ve fırsat yakalama odaklı olmalısınız. Aile üyelerinizin işleri ve istekleriyle ilgilenebilir ve aileniz, eviniz için aktif bir çaba içinde olabilirsiniz.



