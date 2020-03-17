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  4. 7 torun sahibi! Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

7 torun sahibi! Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 17.03.2020 09:34 | Son Güncelleme

İngiltereli fitness hocası Andy Wilkinson, fiziği ile gençlere taş çıkartıyor. 56 yaşında olan Andy, hayatı boyunca sürdürdüğü sağlıklı yaşam sayesinde hala 30'larında gibi görünüyor.

Fiziği ile dikkat çeken fitness eğitmeni ile ilgili şaşırtan bir başka gerçekse 3 çocuğu ve 7 torununun bulunması. İşte kaslı büyükbabanın herkesin merak ettiği 'sırları'...

Gençlere taş çıkartıyor!

İngiltere'nin Coventry kentinde yaşayan Andy Wilkinson'ı görseniz kaç yaşında olduğunu düşünürdünüz? Eğer cevabın 30'lu yaşlar olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz... Çünkü Wilkinson aslında 56 yaşında... Üstelik de o bir büyükbaba!
Oldukça genç ve sağlıklı gözüken fitness eğitmeni Andy Wilkinson, adeta yaşlanmaya meydan okuyor... İnsanlar, 7 torun sahibi olan Wilkinson'un 30 yaşında olduğunu sanıyor ama aslında onun 30'lu yaşlarda üç çocuğu bulunuyor.
Andy genetik olarak şanslı olduğunu düşünse de fit görünümünü doğru beslenmeye ve spora bağlıyor.
Genç büyükbaba, uzun yaşamak ve iyi görünmek isteyenler için kaliteli uykunun çok önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca haftada üç kez spor yapmayı ve karbonhidrat ağırlıklı porsiyonları kesmeyi öneriyor.
İnsanların daha çok stres nedeniyle yaşlandığını anlatan, bu nedenle stresi hayatından çıkarmaya çalışan Wilkinson, bol sıvı tüketme tavsiyesinde de bulunuyor.
Wilkinson, "Yüzünüze dünyanın en iyi kremlerini sürebilirsiniz ancak sağlıklı bir cilt için en önemli şey su" diyor.
Instagram'da 20 bine yakın takipçisi bulunan fitness eğitmeni, düzenli olarak sağlıklı yaşam ile alakalı ipuçları veriyor ve ekliyor: "Genetik yardım ediyor, ancak sıkı çalışma ve diyetin dışında gerçekten büyük bir sırrım yok."

ÖĞRENCİ GİBİ DURUYOR... İŞTE GERÇEK YAŞI

ÖĞRENCİ GİBİ DURUYOR... İŞTE GERÇEK YAŞI
Singapurlu Chuando Tan'in yaşını duyanlar hayrete düşüyor. Çünkü yirmili yaşlarında görünen genç adam tamı tamına 53 yaşında!
90'lı yılların başında Singapur'un en popüler modellerinden biri olan genç adam şimdilerde fotoğrafçılık yapıyor. Peki Chuando Tan, bu kadar genç gözükmesini neye borçlu?
Çoğu kişi Tan'ın genç gözükmesini genetik sebeplere bağlıyor Ancak genç fotoğrafçı sürekli egzersiz yaptığını ve sağlıklı beslendiğini söylüyor.
Fotoğrafçı kahvaltıda 2 yumurtanın sarısını ve 6 yumurtanın beyazını yiyor. Yumurtanın yanında süt içiyor. Kimi zaman da kahvaltıda avokado ve çilekle taçlandırıyor.
Diğer öğünlerde de pilav, ızgara sebze, balık çorbası ya da tavuk gibi yemekler tüketiyor.
Singapurlu adam, kahve ve çaydan kaçınıyor, onun yerine bol su içiyor. Alkol ve sigara da kullanmıyor tabii.
Beslenmenin yanında spor yapmaya da özen gösteriyor. Günlük egzersiz için yaklaşık bir buçuk saat harcıyor.
Ayrıca, her gün yüzmeye çalışıyor. Akşamları yüzme havuzunda bir buçuk saat kadar yüzüyor.
Bir de gece geç saatlerde ve sabah çok erken saatlerde banyo yapmaktan kaçınıyor.
Anahtar Kelimeler:
dede torun spor sağlıklı yasam

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