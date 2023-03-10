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  4. 7. YARGI PAKETİ SON DAKİKA haberleri 10 Mart 2023: 7. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, Meclis'e geldi mi? İşte son durum...

7. YARGI PAKETİ SON DAKİKA haberleri 10 Mart 2023: 7. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, Meclis'e geldi mi? İşte son durum...

10.03.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7. yargı paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Peki, 7. Yargı paketi ne zaman çıkacak? 7. Yargı paketi maddeleri neler, Meclis'e geldi mi? İşte 10 Mart 2023 Cuma günü itibarıyla son durum...

7. YARGI PAKETİ SON DAKİKA haberleri 10 Mart 2023: 7. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, Meclis'e geldi mi? İşte son durum...
  1. yargı paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün AK Parti 7. Yargı Paketini TBMM Başkanlığı’na sundu. Meclis'e sunulan teklif 'İcra İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını amaçlıyor. Kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasalaşacak. 7. Yargı paketi maddeleri ile yasalaşacağı tarih merak konusu oldu. İşte 10 Mart 2023 Cuma günü itibarıyla 7. Yargı paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri...

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7. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK 2023?

  1. yargı paketi AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklif, Resmi Gazete'de yer aldıktan sonra yasalaşacak.

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7. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

7. yargı paketi maddeleri:

  • Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak. Ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek.

  • Yasaklı madde kullanan bağımlılar için özel cezaevi olacak. Ayrıca, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri yasaklı madde olarak kabul edilecek ve ceza dahiline alınacak. Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılacak. Öte yandan uyuşturucu kullanmak suçundan dolayı mahkum olup da denetimli serbestliğe ayrılan hükümlülere, ilaveten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirilecek.

  • Arabuluculukla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak.

  • Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk dahilinde olduğu açıkça düzenlenecek. Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilecek.

  • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu'nda yer alan itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri "iki hafta" olarak düzenlenecek ve böylelikle tekdüze hale getirilecek.

  • Geçici maddeyle, halen Anayasa Mahkemesi önünde derdest bulunan uzun yargılamadan kaynaklı bireysel başvuruların, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna aktarılabilmesi ve bu Komisyon tarafından incelenerek bir an evvel çözüme kavuşturulmasına yönelik düzenleme yapılacak.

  • Göçmen kaçaklığı cezaları yükseltilecek.

  • Adli işlemler çerçevesinde "yurt dışına çıkamamak" şeklinde adli kontrol kararı verilen yabancılar hakkında, ilgili valiliğe Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi verilmesine ve idarenin yurt içinde kalmasını tehlikeli gördüğü yabancıların sınır dışı edilmesini sağlamak bakımından hakim kararı alabilmesine imkan tanınacak.
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