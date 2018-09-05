HABER

7 yaşındaki Buse'nin 'halat' ile tehlikeli oyunu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 20:57 | Son Güncelleme

BURSA'nın inegöl ilçeside, evlerinin terasında oynadığı halat boynuna dolanan 7 yaşındaki Buse Özkan ağır yaralandı.

7 yaşındaki Buse'nin 'halat' ile tehlikeli oyunu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın inegöl ilçeside, evlerinin terasında oynadığı halat boynuna dolanan 7 yaşındaki Buse Özkan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Buse tedaviye alındı.
Olay, İnegöl'ün Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin teras katında meydana geldi. Mehtap ve Erol Özkan çiftinin kızları Buse, 3 katlı evlerinin teras katına çıkıp burada bir ucunu tahtaya bağladığı halata asılarak oyun oynamak istedi. Bu sırada oynadığı halat boynuna dolanan Buse, uzun süre asılı kaldı. Olay, tesadüfen terasa çıkan annenin kızını asılı halde görüp kurtarması sonucu ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Buse Özkan, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Buse'nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

7 yaşındaki Buse'nin 'halat' ile tehlikeli oyunu7 yaşındaki Buse'nin 'halat' ile tehlikeli oyunu

PARTNERBütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!Bütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!
Durdurulan otomobildekiler polise ateş açtı: 1 polis yaralıDurdurulan otomobildekiler polise ateş açtı: 1 polis yaralı
İnterpol tarafından Fransa'da işlediği cinayetten aranan şüpheli, Bursa'da yakalandıİnterpol tarafından Fransa'da işlediği cinayetten aranan şüpheli, Bursa'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!

Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!

Gazinoda tanışıp evlendi! 18 gün sonra boğarak öldürdü!

Gazinoda tanışıp evlendi! 18 gün sonra boğarak öldürdü!

Profesörün eş isyanı: Geri verin

Profesörün eş isyanı: Geri verin

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.