7 yaşındaki Buse'nin 'halat' ile tehlikeli oyunu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın inegöl ilçeside, evlerinin terasında oynadığı halat boynuna dolanan 7 yaşındaki Buse Özkan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Buse tedaviye alındı.
Olay, İnegöl'ün Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin teras katında meydana geldi. Mehtap ve Erol Özkan çiftinin kızları Buse, 3 katlı evlerinin teras katına çıkıp burada bir ucunu tahtaya bağladığı halata asılarak oyun oynamak istedi. Bu sırada oynadığı halat boynuna dolanan Buse, uzun süre asılı kaldı. Olay, tesadüfen terasa çıkan annenin kızını asılı halde görüp kurtarması sonucu ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Buse Özkan, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Buse'nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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