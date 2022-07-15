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  4. 7 yaşındaki çocuğun korkunç sonu! Önce taksi sonra otobüs çarptı...

7 yaşındaki çocuğun korkunç sonu! Önce taksi sonra otobüs çarptı...

15.07.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Diyarbakır'da meydana geldi. 7 yaşındaki çocuğa caddeden karşıya geçerken önce taksi çarptı, sonra otobüs üzerinden geçti. Çocuğun ölüme koştuğu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen B.A.'nın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

7 yaşındaki çocuğun korkunç sonu! Önce taksi sonra otobüs çarptı...

Olay, Bağlar ilçesi Mehmet Uzun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yaşındaki B.A. arkadaşıyla birlikte dondurma aldıktan sonra caddeden karşıya geçmek için yola koştu. Sağ taraftan gelen araçları görmeden yola atlayan B.A.'ya önce ticari taksi çarptı, ardından arkadan gelen otobüs ezdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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B.A. sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, küçük çocuğun ölüme koştuğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme yaparken, her iki araç sürücüsü de gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yerine gelen B.A.'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

dw

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaza
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