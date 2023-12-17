HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 7 yaşındaki Elvin'in kahreden ölümü! Okulda fenalaşıp yaşamını yitirdi... "İncelemeler yapılıyor"

7 yaşındaki Elvin'in kahreden ölümü! Okulda fenalaşıp yaşamını yitirdi... "İncelemeler yapılıyor"

17.12.2023 12:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da ilköğretim okulunda fenalaşan 7 yaşındaki Elvin Ak hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeninin Adli Tıp Raporu'ndaki incelemenin ardından belli olacağı kaydedilirken, cenazeye katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Bununla ilgili zaten incelemeler yapılıyor. Gerekli incelemeyi de müfettişlerimiz yapacak" dedi. Elvin Ak'ın dayısı Ethem Güneş ise Sadece benim tek istediğim şey şu, o kör noktayı kamera görmüyor. O noktayı da kamera görsün." diye konuştu.

7 yaşındaki Elvin'in kahreden ölümü! Okulda fenalaşıp yaşamını yitirdi... "İncelemeler yapılıyor"

Kahreden olay Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan ilköğretim okulunda yaşandı. İddiaya göre, birinci sınıf öğrencisi Elvin Ak, öğle saatlerinde teneffüse çıktı. Küçük kız, merdivenlerden inerken bir anda fenalaştı. Merdiven boşluğuna oturan öğrenci, aniden yere yığıldı. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Hastaneye kaldırılan Elvin Ak, hayatını kaybetti. Elvin Ak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, Elvin Ak'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Elvin Ak'ın bilinen bir hastalığının olmadığı öğrenildi.

ozel-gaziosmanpasada-okulda-ogrencinin-olumu_1948_dhaphoto8

Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde, öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Elvin Ak'ın ailesi ve yakınları katıldı. Taziyeleri, kızının tabutu başından ayrılmayan baba Mehmet Ak kabul etti.

ozel-gaziosmanpasada-okulda-ogrencinin-olumu_1948_dhaphoto2

"GEREKLİ İNCELEMEYİ DE MÜFETTİŞLERİMİZ YAPACAK"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Bununla ilgili zaten incelemeler yapılıyor. Gerekli incelemeyi de müfettişlerimiz yapacak" diye konuştu.

ozel-gaziosmanpasada-okulda-ogrencinin-olumu_1948_dhaphoto7

"CİĞERİMİZ YANIYOR, BİZİM GÖNLÜMÜZ RAHAT ETMİYOR"

Elvin Ak'ın dayısı Ethem Güneş ise, "Şu an bizim de bir bilgimiz yok tam anlamıyla. Sadece benim tek istediğim şey şu, o kör noktayı kamera görmüyor. O noktayı da kamera görsün. Ciğerimiz yanıyor, bizim gönlümüz rahat etmiyor. O kör noktayı da kameralar görsün. Çocuklarımız o okula gidiyor. Yoksa ihmal mi var bir şey mi var onu ben bilmiyorum" dedi.

ozel-gaziosmanpasada-okulda-ogrencinin-olumu_1948_dhaphoto5

Cenaze namazı sonrası Ak'ın cenazesi defnedilmek üzere Mardin'e uğurlandı.

ozel-gaziosmanpasada-okulda-ogrencinin-olumu_1948_dhaphoto3

ozel-gaziosmanpasada-okulda-ogrencinin-olumu_1948_dhaphoto4

ozel-gaziosmanpasada-okulda-ogrencinin-olumu_1948_dhaphoto6

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca 'para sayma' işaretini böyle savundu!Bakan Koca 'para sayma' işaretini böyle savundu!
Arkadaşını öldürüp streç filme sardı, sevgilisini yaralayıp 21 gün...Arkadaşını öldürüp streç filme sardı, sevgilisini yaralayıp 21 gün...
Antalya’da kartpostallık görüntü!Antalya’da kartpostallık görüntü!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Gaziosmanpaşa
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu!

Asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu!

"Parayı çok seviyorum" dedi şoke eden sözler söyledi: Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı...

"Parayı çok seviyorum" dedi şoke eden sözler söyledi: Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı...

Dost kazığı pahalıya patladı! 3,5 milyon lira çarptı, çay söyleyip kaçtı

Dost kazığı pahalıya patladı! 3,5 milyon lira çarptı, çay söyleyip kaçtı

Kan donduran cinayet! Evini basıp çocuklarının yanında katletti

Kan donduran cinayet! Evini basıp çocuklarının yanında katletti

İmamoğlu'na desteğini açıklayan İnce: CHP'de korku ve endişe başladı

İmamoğlu'na desteğini açıklayan İnce: CHP'de korku ve endişe başladı

Trafikte bu uygulamayı kullananlar dikkat! Mahkemeden 'otostop' kararı

Trafikte bu uygulamayı kullananlar dikkat! Mahkemeden 'otostop' kararı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.