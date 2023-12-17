7 yaşındaki Elvin'in kahreden ölümü! Okulda fenalaşıp yaşamını yitirdi... "İncelemeler yapılıyor"

Kahreden olay Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan ilköğretim okulunda yaşandı. İddiaya göre, birinci sınıf öğrencisi Elvin Ak, öğle saatlerinde teneffüse çıktı. Küçük kız, merdivenlerden inerken bir anda fenalaştı. Merdiven boşluğuna oturan öğrenci, aniden yere yığıldı. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Hastaneye kaldırılan Elvin Ak, hayatını kaybetti. Elvin Ak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, Elvin Ak'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Elvin Ak'ın bilinen bir hastalığının olmadığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde, öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Elvin Ak'ın ailesi ve yakınları katıldı. Taziyeleri, kızının tabutu başından ayrılmayan baba Mehmet Ak kabul etti.

"GEREKLİ İNCELEMEYİ DE MÜFETTİŞLERİMİZ YAPACAK"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Bununla ilgili zaten incelemeler yapılıyor. Gerekli incelemeyi de müfettişlerimiz yapacak" diye konuştu.

"CİĞERİMİZ YANIYOR, BİZİM GÖNLÜMÜZ RAHAT ETMİYOR"

Elvin Ak'ın dayısı Ethem Güneş ise, "Şu an bizim de bir bilgimiz yok tam anlamıyla. Sadece benim tek istediğim şey şu, o kör noktayı kamera görmüyor. O noktayı da kamera görsün. Ciğerimiz yanıyor, bizim gönlümüz rahat etmiyor. O kör noktayı da kameralar görsün. Çocuklarımız o okula gidiyor. Yoksa ihmal mi var bir şey mi var onu ben bilmiyorum" dedi.

Cenaze namazı sonrası Ak'ın cenazesi defnedilmek üzere Mardin'e uğurlandı.

(DHA)







