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  4. 7 yıldır aranıyordu... Bakın nerede yakalandı!

7 yıldır aranıyordu... Bakın nerede yakalandı!

29.05.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Başkale ilçesinde 'uyuşturucu madde imal etme' suçundan 7 yıldır aranan bir kişi, evinde yaptırdığı gizli bölmede jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

7 yıldır aranıyordu... Bakın nerede yakalandı!

Van'ın Başkale ilçesinde, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme" suçundan aranan zanlı, evinde yaptığı sığınakta yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

7 YILDIR ARANIYORDU

Bu kapsamda "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme" suçundan 7 yıldır aranan D.D'nin, evinde saklandığı bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi.

Mutfak tezgahının altında, sunta arkasındaki duvarın içine yapılan sığınakta saklanan D.D. gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Van
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