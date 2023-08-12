7 yıldır firarı olan ByLock kullancısı hakim yakalandı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibinin yaptığı takip neticesinde ByLock kullanıcısı, 7 yıldır firari olan Yargıtay Başkanlığı'ndan ihraç Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen Ankara'da yakalandı. (DHA)
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