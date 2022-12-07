70'lik üfürükçü Kahrıman, gazete kağıdından muska yapmıştı! Tutuklandı... 'Kocam' diyorsa benden hoşlanıyor demek ki'

Cips paketli, gazete kağıtlı sözde hoca 70 yaşındaki Kahrıman Kurnaz, 18 yaşındaki Ayşenur'u alıkoymuş, Müge Anlı'nın programına katılan baba Mehmet Ataş, kızının bu kişinin elinden kurtarılmasını istemişti. Kurnaz bugün gözaltına alınırken, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Bununla birlikte yaşlı adam gözaltına alınmadan önce rezil sözlere imza attı.

'' 'KOCAM' DİYE SESLENİYORSA BENDEN HOŞLANIYOR DEMEK Kİ''

Kurnaz, ''Ailesi benim onunla ilişkiye girdiğimi iddia etti ama ben sağlam değilim, çürük bir insanım. 10 yıldır erkek değilim. İnsan çürük bir insana gelir mi? Sağlam olsaydım kız da isteseydi bir şeyler olabilirdi. Kendisini istismar etmedim. Bana 'kocam' diye sesleniyorsa bilemem benden hoşlanıyor demek ki. Kendisi sevdikten istedikten sonra niye olmasın? Eşim kabul eder etmez. O, onun görüşü. 1 yıldır gözüm de görmüyor artık muska işlerini bıraktım. Bir gün Ayşenur bana gelip 'Yatamıyor, korkuyorum' demişti. Ona yazı verdim. Onun dışında bir şey yapmadım. Yazıyı koluna taktı, korkmamaya başladı 'Allah razı olsun' dedi. Büyücülük işi artık yapmıyorum. Aklım da gidik. Unutkanlık da var bende. Beynim de sağlıklı değil'' ifadelerini kullandı

''BENİ İSTİSMAR ETTİ''

Kurnaz gözaltına alınıp tutuklanırken, genç kız da stüdyoda bulunan babasıyla buluştu. Ayşenur, anlattıklarıyla dikkat çekti. Ayşenur, ''15 yaşındaydım. Arkadaşım benim çıplak görüntülerimi çekip, bu Kahrıman'a göndermiş. Beni tehdit ettiler. Çocukluğumdan beri benimle uğraşıyorlar. Ben kendisine kocam demek istemedim, bana zorla dedirtiyordu. Kendim isteyerek hiçbir şey yapmadım. Beni istismar etti, bana zarar verildi. Yaşadıklarımı aileme anlatamadım.

Kurnaz'ın daha önce de 12-13 yaşlarındaki bir çocuğu da anne ve babasının arasını düzeltme bahanesiyle kaçırmaya çalıştığı belirtildi.

Dün yayınlanan programda söz konusu muskanın canlı yayında içini açan Müge Anlı, sarılı paketlerden gazete kupürü ve cips paketi çıkarmıştı.