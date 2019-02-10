Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, '50 milyon turist, 50 milyar dolar' dedi. Hedef ne? 2023 ama daha bu sene 45 milyar dolar. Şimdi revize ediyoruz. '70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir' diyoruz 2023 için." dedi. Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılışında yaptığı konuşmada, Alanya'da ve Antalya'nın her ilçesinde adliye sarayları olduğunu, vatandaşların sorunlarının çözümü için artık Ankara ve diğer bölgelere gitmek zorunda kalmadığını söyledi. "Artık Antalya'da bu ihtilaflar çözülüyor." diyerek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür eden Çavuşoğlu, "Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereği yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığın tesis edilmesi ve yargının hızlı işletilmesi gibi çok kapsamlı yargı reformu stratejisi hazırlanıyor. Bu konuda kabinemize sunum yaptılar. Reform, demokrasi ve insan hakları ile özellikle yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğü bakımından çok devrim niteliğinde bir reform stratejisi hazırladıkları için de teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve vatandaşlarımız için çok önemli bir çalışma olacak." diye konuştu.

Alanya'nın, ilklerin ilçesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, buraya kazandırılan hizmetlerle gurur duyduğunu kaydetti. İktidara ilk geldiklerinde ilçelerde fen lisesi açılamadığını ancak bu uygulamayı değiştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Bir ilçede ilk fen lisesi Alanya'da açıldı ve ardından Alanya, hizmetlerde ilklerin şehri oldu. Bugün Türkiye'de iki üniversite bulunduran tek ilçedir. Eğitim alanında hayırsever vatandaşlarımızla sanattan spora, imam hatipten teknik liseye kadar tüm liselerimiz ilçemizde var. Hayırseverlere ve devletimize teşekkür ediyorum." dedi. Alanya'da yapılan iki hizmetin kendisini gururlandırdığını söyleyen Çavuşoğlu, iki üniversitenin yanında ilçede yapılan sağlık tesislerinden dolayı da mutlu olduğunu ifade etti. Yakın zamanda Payallar Mahallesi'nde 300 yataklı, daha sonra ilave ile 500 yataklı bir hastaneyi ilçeye kazandıracaklarını bildiren Çavuşoğlu, "Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) için bin 100 dönümlük kampüs yerimiz hazır. Bir taraftan fakültelerin inşaatı başlayacak. Diğer taraftan da ALKÜ Tıp Fakültesini Alanya'mıza birlikte kazandıracağız. İlçede 50 üniteli sağlık ve diş hastanemiz var. Bunun da yetersiz olduğunu görüyoruz. Eski beldelerimiz, köylerimiz, mahallelerimize hizmeti vatandaşlarımızın ayaklarına götürme anlayışıyla, sağlık hizmetlerini her yere götürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Açılışını yaptıkları hasta yakınları konuk evinin sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışıyla ortaya çıktığını anlatan Çavuşoğlu, bunun özellikle turizm sezonunda sıkıntı yaşayacak hasta yakınları için önemli olduğunu ifade etti. - "2023 için '70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir' diyoruz" Çavuşoğlu, yapılan tesislerin sağlık turizmi için önemli olduğunu da belirterek, şöyle konuştu: "Bu tesisleri kazandırıyoruz çünkü dünyanın en iyi hastaneleri, hekimleri bizde. Bundan faydalanmamız lazım. Uzun ve orta tedaviler dahil dünyanın her yerinden gelen hastalara da hizmet vereceğiz. Ciddi ekonomik gelir sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız, '50 milyon turist, 50 milyar dolar' dedi. Hedef ne? 2023 ama daha bu sene 45 milyar dolar. Şimdi revize ediyoruz. '70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir' diyoruz 2023 için. Koyduğumuz hedefler gerçekçi. Biraz daha çalışırsak 2023 yılında sadece sağlık turizminde 50 milyar dolar para kazanacağız. Bu da cari açık problemimizi çözecek. Bunların hepsi Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle oluyor."