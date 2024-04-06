700 bin liralık iftar alışverişi... Dalgın adamın yaptığı hata bir servete patladı!

Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi'nde ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı. Dalgın bir adam orucun etkisiyle 700 bin liralık arabasının anahtarını kontakta unutup pusuda bekleyen hırsızlara çaldırdı. Arabası çalınan kişinin arabasını alalı henüz 7 gün olduğu öğrenildi.
Show TV'nin haberine göre, orucun etkisiyle aracının anahtarını kontakta unutan dalgın adam iftar alışverişi yapmak için markete girdi. İkisi çocuk 3 kişi aracın etrafında dakikalarca tur attıktan sonra bir hırsız aracı alıp sırra kadem bastı.
Talihsiz adam aracının değerinin 700 bin lira olduğunu ve 7 gün önce aldığını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Daha yeniydi, kasko veya sigorta henüz yaptıramamıştı. O anda oruç başıma vurdu. Anahtarı kontakta unutmuşum. Biniyorlar, patinaj çekip gidiyorlar. Tüm varım yoğum o arabaydı. Poşetlerle marketten çıkınca arabayı göremedim. Sağa sola bakındım."
Karakola giderek şikayetçi olan o adam hırsızlara da bir mesaj bıraktı.
Talihsiz adam hırsızlara, "Getirip, bıraksınlar. Ben şikayetimi geri alacağım" dedi.