HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 71 ilde 'Mercek-16' operasyonu! 912 silah ele geçirildi, 959 şüpheli hakkında işlem yapıldı

71 ilde 'Mercek-16' operasyonu! 912 silah ele geçirildi, 959 şüpheli hakkında işlem yapıldı

08.04.2024 08:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 71 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-16' operasyonlarında 912 silah ele geçirildiğini ve 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

71 ilde 'Mercek-16' operasyonu! 912 silah ele geçirildi, 959 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "71 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-16' operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu: 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silah ele geçirildi. 959 şüpheli hakkında işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

DETAYLARINI PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında, "İlk 6 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve işlem yapılan şüpheliler; İstanbul'da 104 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. 157 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Manisa'da 100 tabanca ele geçirildi. 2 silah kaçakçısı tutuklandı. Adana'da 43 tabanca, 8 av tüfeği ele geçirildi. 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İzmir'de 39 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gaziantep'te 20 tabanca, 10 av tüfeği ele geçirildi. 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Erzurum'da 12 tabanca, 18 av tüfeği ele geçirildi. 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Manisa, Adana, İzmir, Gaziantep, Erzurum, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun, Bursa, Hatay, Konya, Sakarya, Burdur, Aksaray, Kocaeli, Malatya, Aydın, Çorum, Kahramanmaraş, Batman, Balıkesir, Kayseri, Kars, Niğde, Adıyaman, Afyonkarahisar, Denizli, Karabük, Ordu, Osmaniye, Edirne, Kilis, Siirt, Yozgat, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Mardin, Muğla, Sivas, Trabzon, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Rize, Tekirdağ, Zonguldak, Çanakkale, Erzincan, Isparta, Kütahya, Nevşehir, Tokat, Van, Yalova, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Muş, Sinop, Uşak, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Çankırı ve Iğdır’da düzenlenen 'Mercek-16' operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 696 tabanca ele geçirildi" dedi.

1

Yerlikaya, operasyonları koordine eden valilere, kaymakamlara, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyeti tebrik etti. (DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgür Özel Sabah Gazetesi'ne konuştu! Dikkat çeken röportajÖzgür Özel Sabah Gazetesi'ne konuştu! Dikkat çeken röportaj
Dünyanın en yaşlı insanları bu 8 kuralı uyguluyor! İşte uzun yaşamın sırrıDünyanın en yaşlı insanları bu 8 kuralı uyguluyor! İşte uzun yaşamın sırrı
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!
Anahtar Kelimeler:
silah operasyon
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı dünya basınında gündeme oturdu!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı dünya basınında gündeme oturdu!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!

Özgür Özel Sabah Gazetesi'ne konuştu! Dikkat çeken röportaj

Özgür Özel Sabah Gazetesi'ne konuştu! Dikkat çeken röportaj

İğrenç olay denetimde ortaya çıktı! 4 lokantada tespit edildi: 'İsimlerini açıklayarak ifşa edeceğiz'

İğrenç olay denetimde ortaya çıktı! 4 lokantada tespit edildi: 'İsimlerini açıklayarak ifşa edeceğiz'

Mazbata töreninde kafa atıp burnunu kırdı! Görüntüsü ortaya çıktı

Mazbata töreninde kafa atıp burnunu kırdı! Görüntüsü ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.