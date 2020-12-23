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73 yıllık evlilik sırrı! Kraliçe Elizabeth ve Philip ayrı yatak odalarında...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 23.12.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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73 yıllık evlilik sırrı! Kraliçe Elizabeth ve Philip ayrı yatak odalarında...

Prenses Elizabeth, 1939 yılında Philip Mountbatten'a daha 13 yaşındayken delicesine aşık oldu. Evlenmelerinden sekiz yıl önce olsa da, gelecekteki Kraliçe'nin ilk aşkı kalıcı olduğunu kanıtladı. 73 yıllık evlilik bunu gösteriyor.

Şu anda 94 ve 99 yaşında olan çift arasındaki sevgi, çocuklarının acı boşanmaları, Prenses Diana'nın trajik ölümü ve hatta aldatma söylentileri gibi davalara ve sıkıntılara rağmen asla sarsılmadı. Daha yakın zamanlarda, Prens Philip’in sağlık sorunları karısı için bir endişe kaynağı oldu ancak pandemi onları her zamankinden daha yakın hale getirdi.

BBC tarafından 1947'de televizyonda yayınlanan düğün törenleri, dünya çapında 200 milyon kişi tarafından izlendi.

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KRALİÇE'NİN YÜZÜK SIRRI

Düğünün kamusal yapısına rağmen, Prens Philip, altın alyansın iç kısmına hiç kimseye açıklanmayan gizli bir bir yazı bastırdı. Kraliçe yüzüğü o gün bugündür çıkarmadı. Yüzüğün içinde ne yazdığını ise Kraliçe ve kocası dışında kimse bilmiyor.

Philip Edinburgh Dükü unvanını alabilmek için Yunan ve Danimarka unvanlarından vazgeçmiş, Kraliçe'nin ısrarıyla sigarayı da bırakmıştı. Öyle ki, Kraliçe'nin korkuları yersiz değildi, babasını yoğun sigara içmesine bağlı olarak akciğer kanserinden kaybetmişti.

KRALİÇE'NİN EŞİ OLMAK KOLAY DEĞİLDİ

Elizabeth, babasının ölümüyle, evliliğe beş yıldan az bir süre kala tahta adım atmak zorunda kaldı.

Philip başlangıçta Kraliçe'nin eşi olarak yeni rolüyle ve askeri kariyerini feda etmek zorunda kaldı.

Bir biyografiye göre, 'Donanmada bir kariyer yapacağımı sanıyordum ancak umut olmadığı belli oldu. Başka seçenek yoktu' dedi.

Ayrıca yeni rolünün biçtiği protokolle mücadele etti, yürüyüşlerde karısının birkaç metre arkasında yürümek zorunda kaldı.

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'ARALARINDA GÜÇLÜ BİR KİMYA VAR'

Eski basın sekreteri Dickie Arbiter, mükemmel görüntünün bugün olduğu gibi 20 Kasım 1947'deki düğün günlerinde de görüldüğünü söylüyor ve ekliyor: 'Mizahları var. Birbirlerine karşı sevgi besliyorlar. Kimyaları var. Philip Kraliçeyi hala çok güldürüyor. 'Toplum içinde gördükleriniz, özel olarak gördüğünüz kişiden çok farklı. Birbirlerine oldukça bağlı iki kişi.

PHİLİP ALDATTI MI?

Philip'in Kraliçeyi aldattığı kanıtlanmamasına rağmen evlilikleri boyunca söylentiler devam etti. Karısı Prens Charles'a hamileyken 1948'de pek çok kez tanıştığı sahne oyuncusu Pat Kirkwood başta olmak üzere çok sayıda kadınla adı anıldı. Kirkwood, 'Prens Philip, söz konusu gece soyunma odama davetsiz gelmek yerine hamile karısının yanına gitmiş olsaydı daha mutlu ve daha kolay bir hayatım olurdu' demişti. Dickie Arbiter bununla ilgili, 'Vitrin alışverişini her zaman severdi, ancak satın almazdı' diyor.

Prens'in özel sekreteri Mike Parker, 2004'te Telegraph'a 'Philip Kraliçe'ye yüzde yüz sadıktı' dedi.

AYRI YATAK ODALARINDA YATIYORLAR

Pek çok aristokrat evde geleneksel olduğu gibi, Kraliçe ve Prens Philip'in ayrı yatak odaları var ancak, bu odalar birbirine açılan kapılardan oluşuyordu.

Kraliçe'nin yakın tarihli bir biyografisinde, Prens Philip'in kuzeni Leydi Pamela Hicks şöyle açıkladı: 'Üst sınıfın her zaman ayrı yatak odaları vardı. Horlamaktan veya birinin üzerinize ayağını fırlatmasından rahatsız olmak istemezsiniz. Seçim yapabilmek çok güzel.'

Prens Philip, 2017'de emekli olmasından bu yana, zamanının çoğunu Sandringham Malikanesi'ndeki Wood Farm'da geçiriyor ve nadiren Buckingham Sarayı'na dönüyor. Çift, küçük bir kadroyla, yıllardır ilk kez kocasıyla kaliteli zaman geçirebiliyor.

Rahatlamayı başardılar ve nihayet 90'lı yaşlarındaki normal insanlar gibi yaşama şansına sahip oldular.
Kraliyet kaynaklarına göre, yıllardır böyle bir zaman geçirmemişlerdi. Ne kadar iyi bir ekip olduklarını hatırladılar ve bir daha ayrılmamaları gerektiğine özel olarak karar verdiler.'

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'73 YILLIK BİRLİKTELİK ÇOK ŞEY ANLATIYOR'

73 yıllık evlilikte, kraliyet çifti zor zamanlardan nasibini aldı. Çocuklarının acı boşanmaları, Prenses Diana'nın trajik ölümü ve hatta aldatma söylentileri gibi davalarla mücadele ettiler. Çift son olarak, Prens Harry'nin kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye taşınması kararıyla sarsıldı. Yıldönümlerini kutlarken, İngiliz kraliyet tarihindeki en uzun evli çift, her zamankinden daha güçlü.

Warwick, '73 yıldır evli oldukları gerçeği çok şey anlatıyor' diyor. 'İlişki, birbirlerini çok sevdikleri için zaman testine dayandı.'

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