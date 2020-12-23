73 yıllık evlilik sırrı! Kraliçe Elizabeth ve Philip ayrı yatak odalarında...

Şu anda 94 ve 99 yaşında olan çift arasındaki sevgi, çocuklarının acı boşanmaları, Prenses Diana'nın trajik ölümü ve hatta aldatma söylentileri gibi davalara ve sıkıntılara rağmen asla sarsılmadı. Daha yakın zamanlarda, Prens Philip’in sağlık sorunları karısı için bir endişe kaynağı oldu ancak pandemi onları her zamankinden daha yakın hale getirdi. BBC tarafından 1947'de televizyonda yayınlanan düğün törenleri, dünya çapında 200 milyon kişi tarafından izlendi. KRALİÇE'NİN YÜZÜK SIRRI Düğünün kamusal yapısına rağmen, Prens Philip, altın alyansın iç kısmına hiç kimseye açıklanmayan gizli bir bir yazı bastırdı. Kraliçe yüzüğü o gün bugündür çıkarmadı. Yüzüğün içinde ne yazdığını ise Kraliçe ve kocası dışında kimse bilmiyor. Philip Edinburgh Dükü unvanını alabilmek için Yunan ve Danimarka unvanlarından vazgeçmiş, Kraliçe'nin ısrarıyla sigarayı da bırakmıştı. Öyle ki, Kraliçe'nin korkuları yersiz değildi, babasını yoğun sigara içmesine bağlı olarak akciğer kanserinden kaybetmişti. KRALİÇE'NİN EŞİ OLMAK KOLAY DEĞİLDİ Elizabeth, babasının ölümüyle, evliliğe beş yıldan az bir süre kala tahta adım atmak zorunda kaldı.

Philip başlangıçta Kraliçe'nin eşi olarak yeni rolüyle ve askeri kariyerini feda etmek zorunda kaldı. Bir biyografiye göre, 'Donanmada bir kariyer yapacağımı sanıyordum ancak umut olmadığı belli oldu. Başka seçenek yoktu' dedi. Ayrıca yeni rolünün biçtiği protokolle mücadele etti, yürüyüşlerde karısının birkaç metre arkasında yürümek zorunda kaldı. 'ARALARINDA GÜÇLÜ BİR KİMYA VAR' Eski basın sekreteri Dickie Arbiter, mükemmel görüntünün bugün olduğu gibi 20 Kasım 1947'deki düğün günlerinde de görüldüğünü söylüyor ve ekliyor: 'Mizahları var. Birbirlerine karşı sevgi besliyorlar. Kimyaları var. Philip Kraliçeyi hala çok güldürüyor. 'Toplum içinde gördükleriniz, özel olarak gördüğünüz kişiden çok farklı. Birbirlerine oldukça bağlı iki kişi. PHİLİP ALDATTI MI? Philip'in Kraliçeyi aldattığı kanıtlanmamasına rağmen evlilikleri boyunca söylentiler devam etti. Karısı Prens Charles'a hamileyken 1948'de pek çok kez tanıştığı sahne oyuncusu Pat Kirkwood başta olmak üzere çok sayıda kadınla adı anıldı. Kirkwood, 'Prens Philip, söz konusu gece soyunma odama davetsiz gelmek yerine hamile karısının yanına gitmiş olsaydı daha mutlu ve daha kolay bir hayatım olurdu' demişti. Dickie Arbiter bununla ilgili, 'Vitrin alışverişini her zaman severdi, ancak satın almazdı' diyor.