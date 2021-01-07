74 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 74?

Araç kayıt plakası, bir aracın sorumlusunun kim olduğunu ve trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığını gösterir. Tüm ülkeler; kamyonlar, arabalar ve motosikletler gibi kara yolu taşıtları için tescil plakaları kullanır. Plakaların araç kullanımı esnasında açık ve kolay okunabilir bir şekilde araca monte edilmiş olması gerekir. Tüm dünyada kullanılan araç plakaları her ülkede farklı kurallara sahip olduğu için çeşitlilik gösterir. Ülkemizde ise her şehir için farklı plaka kodları belirlenmiştir. Ülkemizde plakalar, ilk iki rakamı şehir isimlerinin alfabetik olarak sıralanması ile meydana getirilmiştir. Ülkemizde mevcut 81 il ve buna bağlı olarak da 81 adet il plakası bulunur. Plakalar 01 ile başlar ve 81'de sonlanır. Araçlar plaka harf gruplarına göre de ilçelere ayrılarak, aracın il içerisindeki hangi ilçeye ait olduğu da ayırt edilmiş olur. Peki, 74 numaralı araç plakası hangi ili temsil eder? Hangi şehir 74 plaka koduna sahiptir? 74 plakası hangi ili temsil eder? İşte, 74 trafik plaka kodu ile ilgili detaylı bilgiler...

74 Nerenin Plakası?

74 plaka kodu, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Bartın şehrimize aittir. Aracın plakasında bulunan 74 bu aracın Bartın iline kayıtlı olduğunun göstergesidir. Bartın ve Bartın’a bağlı olan bütün ilçeler 74 araç plaka kodunu kullanır. Bartın'ın ilçelerine ayrı plaka kodu verilmemiş olup Bartın'a bağlı tüm plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Bartın'ın Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

74 AC 001-74 AZ 999 arası

74 BA 001-74 BZ 999 arası

74 M 0001-74 BZ 999 arası

74 MA 001-74 MA 999 arası

74 T 0001-74 T 2500 arası

Yönetmeliğe Uygun Plaka Gereklilikleri

Araç plakası aracın devlet mercileri tarafından tanınmasını sağlar. Bu sebeple araç kayıt plakasının açık ve kolay okunabilir bir şekilde araca monte edilmiş olması önemli bir mevzudur. Peki, yönetmeliğe uygun plaka nasıl olmalıdır?

Plakanın okunmasını engelleyecek şekilde boya, vida ya da yansıtıcı bulunmamalı.

Hologram, ay yıldız ve TR yazısını barındırmalı.

Okunmayacak derecede hasar görmemiş ya da karakterleri silinmemiş olmalı.

Üzerine herhangi bir şey örtülmüş olmamalı.

Yetkili kurum onay mührü barındırmalı.

Araçta okunabilecek bir yere monte edilmiş olmalı.

Plaka üzerinde yer alan karakterlerin yakınında, üstünde, ortasında ya da kenarında vida deliği olmamalı.

Plakalar bu gerekliliklere uygun koşullarda araca monte edilmeli ve o şekilde trafiğe çıkmalıdır.



