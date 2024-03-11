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  4. 75 ilde düğmeye basıldı! Yüzlerce silah ele geçirildi, 1000'den fazla gözaltı var

75 ilde düğmeye basıldı! Yüzlerce silah ele geçirildi, 1000'den fazla gözaltı var

11.03.2024 09:04
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Ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 75 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 844 silah ele geçirildi, 1031 şüpheli gözaltına alındı.

75 ilde düğmeye basıldı! Yüzlerce silah ele geçirildi, 1000'den fazla gözaltı var

İçişeri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-13' operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" dedi.

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Bazı şehirlerdeki yakalama sayılarını da paylaşan Bakan Yerlikaya, "İstanbul'da 133 tabanca, 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 233 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 55 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 71 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 42 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 32 tabanca ele geçirildi. 50 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 33 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ruhsatsız silah
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