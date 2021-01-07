75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?

Araç plaka kodu, taşıtlar hakkında gerçekleştirilen bilgi ve işlem takibini çok daha kolay ve hızlı hale getiren bir sistemdir. Plaka kodu aracılığıyla yetkililer, araç hakkında çeşitli bilgilere rahatlıkla erişebilir ve gerekli noktalarda bazı işlemleri hızlı bir biçimde yerine getirebilir. Buna bağlı olarak araç plakalarının taşıt üzerinde net görünecek şekilde yerleştirilmiş olması büyük ölçüde önem taşır. Aynı zamanda plaka üzerindeki tek bir harf ya da rakamın görünmesini engelleyecek muhtemel durumların da önüne geçilmelidir. Türkiye'ye kayıtlı olan plaka kodlarında öncelikle iki haneli bir sayı yer alır. Bu sayı, aracın kayıtlı olduğu ili gösterir. Geri kalan harf ve rakam kombinasyonları ise aracın, o ilin hangi ilçesinden çıkış yaptığını ifade eder. İlk 67 plaka kodu alfabetik bir düzen oluştururken sonraki illerin sıralanışı il olma tarihine göredir. Yazımızın devamını inceleyerek "75 plakası hangi il için kullanılır? 75 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

75 Nerenin Plakası?

75 araç plakası Ardahan iline aittir. "A" harfiyle başlamasına rağmen 75 plaka imi taşıyan Ardahan, bu durumu geç bir dönemde il statüsü kazanmasına borçludur. 75'ten önce gelen plaka kodu 74 Bartın ilinin, sonra gelen plaka kodu 76 ise Iğdır ilinin plaka numarasıdır. Bu sıralama aynı zamanda illerin il statüsü kazanma tarihlerinin de sıralamasıdır. Dolayısıyla Ardahan ilinin, Bartın'dan sonra Iğdır'dan ise önce il statüsüne geçtiğini söylemek mümkündür. İl plaka kodunun yanı sıra plaka üzerinde bulunan diğer harfler ve rakamlar da aracın çıkış yaptığı ilçeyi gösterir. Bu doğrultuda Ardahan iline bağlı olan ilçelerin plaka kodlarını görüntüleyebilmek isterseniz yazımızı incelemeye devam edebilirsiniz.

Ardahan Merkez İlçesine Bağlı Olan Plaka Kodları

Ardahan'ın, merkez ilçesi dışında 5 ilçesi daha mevcuttur. Bu ilçeler; Posof, Damal, Hanak, Göle ve Çıldır ilçeleridir. Ancak plaka kodu bakımından bu ilçeler ayrı bir biçimde değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla Ardahan iline kayıtlı olan tüm araç plakalarının merkez ilçesi kapsamında harf ve numaralar aldığını söylemek mümkündür. Ardahan merkez ilçesine bağlı olan plakalar "AC - AZ, M ve T" harfleriyle başlar. Merkez ilçesine bağlı plaka kodları şu şekilde gösterilebilir:

75 AC 001 ve 75 AZ 999

75 M 0001 ve 75 M 9999

75 T 0001 ve 75 T 9999

