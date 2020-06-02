750 TL’lik performans canavarı

Sunduğu özelliklere rağmen bu denli uygun fiyatlı olacak olan telefon, telefon pazarında dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

REDMİ 9 ÖZELLİKLERİ

Telefonda gelen bilgilere göre; 6.53 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde LCD ekran yer alacak. Gücünü MediaTek’in x 2GHz Cortex-A75 + 6 x 1.7GHz 6x Cortex-A55 çekirdeklerinin oluşturduğu sekiz çekirdekli Helio G70‘ten alacak olan telefonda 4 GB LPDDR4X RAM yer alacak.

Dahili depolama biriminde 64 GB (microSD ile 512 GB’a kadar arttırım) seçeneğine yer verecek olan firma, kamera konusunu da yine es geçmiyor.

Telefonun arka bölümünde 13 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 5 Megapiksel macro kamera f/2.4 diyaframlı kamera kurulumu yer alacak.

Ön tarafta ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde damla veya nokta çentik şeklinde kamera yer alacak olan bu model kutusundan Android 10 ile çıkacak. MIUI 11 arayüzü ile gelecek olan Redmi 9’un MIUI 12 güncellemesini hızlı bir şekilde alması bekleniyor.

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