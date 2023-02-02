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78/1-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 78/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

25.01.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte güvenli bir yolculuk yapmak herkesin talep edeceği bir ön kabul sayılabilir. İnsanlar ister sürücü olarak ister yaya, yolculuk halindeyken can güvenliklerinin en yüksek, yaralanma ve yaşamlarını kaybetme ihtimallerinin ise mümkün olan en az düzeyde olduğunu varsaymak isterler. Ancak herkesin bu beklentide olması aynı özveride olduğu anlamına gelmez. Kimileri kendisinin ve çevresinin yaşam hakkına saygılı hareket ederken bazılarının bu saygıyı görmezden geldiğini görebiliriz.

78/1-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 78/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Seyir esnasında, insanların birbirlerinin haklarını görmezden geldiğine şahit olabiliriz. Ambulanslara yapılan muameleler gözlemlendiğinde bu hak gasbına en iyi örnek verilebilir. Bu ve benzer durumları engellemek, yayaların ve sürücülerin güvenli bir şekilde yolculuklarını tamamlamaları için bir dizi kurallar geliştirilmiştir. Güvenli yolculuğun imkânını kişisel inisiyatiflere bırakmamak adına çıkarılan bu kurallar olabilecek her durumu kapsamaya yöneliktir.

78/1-a trafik cezası nedir?

Sürücülerin sebep olabileceği kaza ve yaralanma ihtimallerini en aza indirebilmek için bazı trafik kuralları uygulanmaktadır. Hem sürücünün kendisini hem de yayaların can güvenliğini korumak adına farklı taşıt araçlarını kapsayan maddeler yürütülmektedir. Ancak neredeyse tüm taşıtları kapsayan 78/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu ise hem araç içinde başta sürücü olmak üzere tüm yolcuları hem de araç dışında kazanın bir parçası olanları mümkün olduğunca korumaya yöneliktir.

78/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu araç içindekileri herhangi kaza anında ya da kaza ihtimalinde olabilecek yaralanmaları önlemeye yöneliktir. Bu maddeyi ihlali şu durumu ifade eder: “Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak”

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78/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

2023 Trafik Ceza Rehberi’ne göre 78/1-a maddesinin ihlali, emniyet kemeri kullanılması gerekli olan araçlarda sürücü ya da yolcuların kullanmaması veya kemer kullanma aparatlarının çıkarılmasını içerir. 2023 Trafik Ceza Rehberi’nde belirtilen ifadeye göre bahsedilen maddeye “Uymayanlara” bu ceza uygulanabilmektedir. Dolayısıyla bazı maddelerde olduğu gibi sadece “sürücüler” ya da sadece “yayalar” için belirtilen bir bildirim yoktur sadece uymayanlar ifadesi kullanılmıştır.

78/1-a trafik cezası tutarı ne kadardır?

78/1-a maddesinin ihlali söz konusu olduğunda uygulanması planlanan para cezasının 2023 yılında belirlenen miktarı 436 TL’dir. İşlem yapılan araçlar gerekli tedbirleri almadıkları süre boyunca ara yolundaki seyir hâllerine devam edemezler.

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