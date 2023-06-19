HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 78 kişinin hayatını kaybettiği göçmen tekne faciasında ihmal ihtimali artıyor: 'Bile bile denize ittiler' iddiaları...

78 kişinin hayatını kaybettiği göçmen tekne faciasında ihmal ihtimali artıyor: 'Bile bile denize ittiler' iddiaları...

19.06.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan açıklarında 700 kişiyi göçmeni taşıdığı bilinen balıkçı teknesi alabora olup bir faciaya dönüşmüştü. 78 kişinin hayatını kaybettiği teknede hala yüzlerce kayıp var. Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin olayda ihmali olduğu iddiaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Son iddialar sahil güvenlik ekiplerinin göçmen teknesinden haberdar olduğu fakat tepkisiz kaldığı yönünde...

78 kişinin hayatını kaybettiği göçmen tekne faciasında ihmal ihtimali artıyor: 'Bile bile denize ittiler' iddiaları...

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti. Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken uzmanlar, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

YUNAN GAZETESİNDEN GÖÇMEN TEKNESİNİN 'UZAKLAŞTIRILDIĞI' İDDİASI

Yunanistan'da yayımlanan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facianın meydana geldiği noktadan geçen "Faithful Warrior" isimli petrol tankerinin kaptanının ifadelerine yer verdiği haberde geminin sahil güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etti.

Yunan Arama ve Kurtarma Merkezi'nin aşırı yüklü balıkçı teknesinin tehlikeli şekilde sallandığından haberdar olduğu öne sürülen haberde, sahil güvenlik ekiplerinin petrol tankerini olası kurtarma operasyonu için olay yerine çağırmak yerine neden uzaklaştırmayı seçtiğine dair soruların cevaplanması gerektiği savunuldu.

Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve alabora olan balıkçı teknesini tespit ettiklerini ve Yunan yerel makamlarına bildirdiklerini açıklamıştı.

SYRIZA'DAN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNE SUÇLAMA

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, olayla ilgili bilgi almak için faciadan kurtulan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmiş, göçmenlerin Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amazon'un gıda deposu 'fare istilası'na uğradı...Amazon'un gıda deposu 'fare istilası'na uğradı...
Bakan Koca duyurdu: Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı!Bakan Koca duyurdu: Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı!
Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadıTüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan göçmen

En Çok Okunan Haberler

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

Bakan Koca duyurdu: Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı!

Bakan Koca duyurdu: Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı!

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Her saniyesi kahretti! Yeni boşandığı eski eşini ve babasını acımadan katletti

Her saniyesi kahretti! Yeni boşandığı eski eşini ve babasını acımadan katletti

Konseri iptal edildi! 'Benim için madalyadır'

Konseri iptal edildi! 'Benim için madalyadır'

O teklife Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki!

O teklife Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.