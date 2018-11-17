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78 yaşındaki ayakkabı boyacısının çalışma azmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 11:16 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Kazım Boynueğri, ilerlemiş yaşına rağmen çalışma azmini kaybetmeyerek 20 yıldır aynı köşede ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor - Kazım Boynueğri: - "Daha önce pek çok iş yaptım. 25 yıl madende çalıştım. Bunun yanı sıra hamallık yaptım, inşaatlarda çalıştım. Öyle evde durmadım. Çünkü çalışan kazanır, çalışmayan ekmeğini kazanamaz" - "Allah nasip ettikçe işimi yapmaya devam edeceğim. Çalışmayı ve müşteriye hizmet etmeyi çok seviyorum"

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Kazım Boynueğri, ilerlemiş yaşına rağmen çalışma azmini ilk günkü gibi koruyarak 20 yıldır geçimini sağladığı ayakkabı boyacılığını aynı köşede sürdürüyor.

Sazlıkçayı Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk, 10 torun sahibi Boynueğri, uzun yıllar maden işçisi olarak alın teri döktü.

Ardından ailesinin geçimini sağlayabilmek ve çocuklarını okutabilmek için hamallık yapan ve inşaatlarda çalışan Boynueğri, daha sonra eline boyacı sandığını aldı.

Geçimini 20 yıldır aynı köşede ayakkabı boyayarak sağlayan Boynueğri, ilerlemiş yaşına rağmen kaybetmediği çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

Boynueğri, her sabah manava bıraktığı malzemelerini alıp "köşesi"ne çekilerek, müşterilerinin yolunu gözlüyor.

- "Rızkımı alın teriyle kazanmak beni mutlu ediyor"

Boynueğri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır ayakkabı boyacılığı yaptığını belirterek, elinden geldiğince her gün işinin başında olmaya çalıştığını söyledi.

Sağlığı elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğini anlatan Boynueğri, "Bismillah' deyip işimin başına geçerim. Daha önce pek çok iş yaptım. 25 yıl madende çalıştım. Bunun yanı sıra hamallık yaptık, inşaatlarda çalıştım. Öyle evde durmadım. Kendimi değerlendirmeye çalıştım çünkü çalışan kazanır, çalışmayan ekmeğini kazanamaz. Her şeyde bu böyledir. Tembellik yapmamak, çalışmak gerekiyor." diye konuştu.

Boynueğri, kimseye muhtaç olmadan çalışabilmenin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kahvehanelere gitmem. Namazımı kılar, evime ve işime gider gelirim. Evimde kimsem yok, eşim vefat etti. Çocuklarımı okuttum, hepsi ekmek sahibi oldu. Her yerden müşterilerim devamlı buraya geliyor. Burada onları beklerim, Geldiklerinde onlara hizmetimi yaparım. Allah nasip ettikçe işimi yapmaya devam edeceğim."

Boyadığı ayakkabı sayısının her gün değiştiğini dile getiren Boynueğri, az veya çok rızkını alın teriyle kazanmanın kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Boynueğri, en büyük yanlışın "İş yok." deyip bir şey yapmamak olduğuna işaret ederek, "Hareket edeceksin, bir şeyi kafaya takmayacaksın, çalışacaksın. Çalışmayı ve müşteriye hizmet etmeyi çok seviyorum. 'Ekmek yok.' diye bir şey yok. Gazete sat, simit sat, ne satarsan sat. Zamanında inşaatlarda da çalıştım. Elimde kazma, kürek olurdu, her şeyi yapardım. Allah'a şükür ilçede yapmadığım iş kalmadı, çoluk çocuğuma öyle ekmek götürdüm." ifadelerini kullandı.

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