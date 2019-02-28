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789 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 19:49 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin yaptığı operasyonda 789 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Elazığ’da polisin yaptığı operasyonda 789 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şahsın ev ve işyerlerinde operasyon yapıldı. Operasyonda yapılan aramalarda 619 adet sikke, 2 adet madalyon, 17 adet bilezik, 13 adet mühür, içlerinde küçük ebatta 3 adet heykelin de bulunduğu toplam 134 adet obje, 4 adet eski yazılı defter ve define arama dedektörü ele geçirildi. Toplam 789 tarihi eserin ele geçtiği operasyon kapsamında 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliye sevk edildi.

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