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8 Aralık Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 8 Aralık Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

08.12.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango severler tarafından merakla takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım devam ediyor. 8 Aralık Çarşamba günü haftanın ilk Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu'nda çekiliş saatine az bir süre kala sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 8 Aralık 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 8 Aralık Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

8 Aralık Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 8 Aralık Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sürüyor. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilmişti. 8 Aralık Çarşamba gününde, haftanın ilk Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 8 Aralık Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

8 ARALIK ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 8 Aralık Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Bir önceki çekiliş Pazar günü yapılmıştı.

Bugün 8 Aralık tarihli çekilişin şanslı numaraları saat 20:00'dan sonra belli olacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

Yapılan son çekiliş sonucu 5+1 kazanan olmamış ancak 5 kazanan 8 kişi 3.972,70 TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 6,7,9,26,33,7 olup, joker 7 rakamı olmuştu.

8 Aralık Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

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