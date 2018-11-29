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8 aylık bebeğe yapılan kahretti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 09:58 | Son Güncelleme

Adana'da sokaktan gelen ağlama seslerini duyan vatandaşlar dışarı çıktıklarında yürek yakan bir manzarayla karşılaştı. 8 aylık bir bebek sokağa bırakılmıştı. Bir evin duvarının dibinde oturur halde ağlarken bulunan erkek bebek Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

Adana'da sokağa bırakılan 8 aylık erkek bebek, vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra Sevgi Evlerine verildi.
Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, vatandaşlar sokakta ağlayan bir bebek sesi duydu. Evlerinden çıkan vatandaşlar bir otomobilin arkasında evin duvarının dibine oturur halde bırakılmış bir bebek gördü.

Kadınlar hemen battaniyeye sarılı bebeği alıp evlerine götürerek karnı acıktığı için süt verip bir taraftan da polise haber verdi. Olay yerine gelen çocuk polisi sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık ekipleri 8 aylık erkek bebeği Adana Şehir Hastanesine götürdü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen ve herhangi bir rahatsızlığı olmadığı saptanan bebek Sevgi Evlerine götürüldü.

Mahalle sakinleri ağlama sesiyle sokağa çıktıklarında oturur halde ağlayan bir bebek bulduklarını, önce etrafa baktıklarını ancak kimseyi görmediklerini, alıp eve götürüp polise haber verdiklerini anlattı. Vatandaşlar, bebeğin sokağa atılmasının vicdansızlık olduğunu, kiminin çocuk bulamadığını, kiminin ise değerini bilmediğini söyledi.

Bir mahalle sakini ise bebeği motosikletli iki kişinin bıraktığını ileri sürdü. Çocuk polisi bebeği bırakan şahısların bulunması için çalışma başlattı.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Senin bir damla gözyaşına dünyayı yakmak gerek bebek! Sen ağlama, ağlaması gerekenler seni ve aileni bu duruma düşürenler.2 tane çocuğum var sabah sabah içim burkuldu be bebek!İnşallah bu günler geçer de sadece sevinçten ağlarsın :(
yapılırmı be şu günahsız, konuşmayan, derdini anlatamayan şuncacık sabiye. Allahınızdan bulasınız, bulacaksınızda..
hangi vicdanla bırakıonz bebeği yazık nasılda ağlıyor annesini istiyor. nasıl kıydınız
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